Değerli Konut Vergisi'nde 15 günlük itiraz süresi

Konutunun değeri 5 milyon lira üzeri tespit edilen mülk sahipleri, 'ek vergi'ye 15 gün içinde itiraz edebilecek.



Değerli Konut Vergisi'nin 3 maddesi daha TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.



Buna göre, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar, tek tek tespit edilerek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilecek. Ardından mülk sahiplerine tebliğ edilecek.

Tebliğ tarihinden itibaren başlayan 15 günlük süre son derece kritik. Evinin değerinin sistemde fazla gösterildiğini düşünenlerin, bu 15 gün içinde itiraz hakkı var. İtirazlar, en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacak.



15’inci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri ise kesinleşecek.

KİMLER ÖDEYECEK?



Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa kullanım hakkı sahipleri ödeyecek.



Konutta "paylı mülkiyet" varsa, ortaklar hisseleri oranında mükellef kabul edilecek.



Türkiye'de 35 ilde, değeri 5 milyon lira ve daha yüksek olan konut sayısının 150 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.



Değerli konutta İstanbul başı çekerken, istanbul'u Muğla ve İzmir takip ediyor.



VİDEO: LÜKS KONUTA VERGİ