Değerli Konut Vergisi'nde değişiklik

TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler esnasında değerli Onur vergisiyle ilgili madde eklendi.



Eklenen maddeye göre, 5 milyon-7.5 milyon değerinde olan konutların 5 milyonu aşan kısmı için binde 3, 10 milyona kadar değerli konutlar için 7.55 milyon lirası için 7 bin 500 TL, fazlası için binde 6, 10 milyonu aşan değerli konutların 10 milyon TL'si için 22 bin 500, fazlası için binde 10 vergi alınması kabul edildi.