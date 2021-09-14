Delta Air Lines’ın 200 dolarlık cezası, bin çalışanının aşı olmasını sağladı

Delta Air Lines'ın yakın zamanda aşılanmamış personel için açıkladığı ceza, şimdiden onların yaklaşık beşte birini Covid-19 aşısı yaptırmaya teşvik etti. ABD’li havayolu şirketi geçen ay, sağlık sigortası planı için yakında aşılanmamış personelden 1 Kasım’dan itibaren ayda 200 dolar (yaklaşık bin 690 lira) ceza almaya başlayacağını duyurdu.

"ÇOK BÜYÜK BİR SAYI"



Delta Air Lines’ın baş sağlık görevlisi Henry Ting'e, şirketin cezayı açıklamasından bu yana iki hafta içinde, aşılanmamış 20 bin çalışanının yaklaşık yüzde 20'sinin Covid-19 aşısı olmayı seçtiğini söyledi. Ting, rakamı "en isteksiz olan grubun kararını değiştirmek açısından çok büyük bir sayı" olarak nitelendirdi.



Amerika Bulaşıcı Hastalıklar Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Ting, Delta Air Lines’ın ceza politikasının sonucunda herhangi bir çalışan değişikliği veya istifa görmediğini de sözlerine ekledi.



Bununla birlikte, aşı olmayanlara 200 dolarlık ceza açıklandığında, Delta Air Lines’ın 80 bin çalışanının yaklaşık yüzde 74'ü Covid-19’a karşı aşılıydı. Ting, takip eden iki hafta içinde şirketteki aşılı çalışan oranının yüzde 78'e çıktığını söyledi.

COVİD-19 NEDENİYLE HASTANEYE YATIŞ KİŞİ BAŞI 50 BİN DOLARA MAL OLUYOR



Delta Air Lines, geçen ay Covid-19 nedeniyle ortalama hastanede kalış süresinin havayoluna kişi başı 50 bin dolara mal olduğunu duyurdu. Havayolu, ayrıca Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan tüm çalışanlarının tam olarak aşılanmadığını aktardı.



Pazar gününden itibaren, ABD'de tam olarak aşılanmamış Delta Air Lines çalışanlarının her hafta Covid-19 testi yaptırması gerekiyor. 30 Eylül'den itibaren ise şirket, yalnızca Covid-19’a yakalanan tam aşılı çalışanlarına ödeme koruması sunacak.

DİĞER ABD'Lİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ DE BENZER BİR POLİTİKA İZLEDİ



Öte yandan American Airlines geçtiğimiz günlerde benzer bir hamle yaparak aşısız işçilere pandemi izni vermeyi bırakacağını duyurdu. Ekim ayında yürürlüğe girecek olan değişiklik, aşısız çalışanların Covid-19 kapmaları durumunda izin almak için kendi hastalık günlerini veya tıbbi izinlerini kullanmaları gerektiği anlamına geliyor. Bir başka ABD’li havayolu şirketi United Airlines ise Ağustos ayında yaptığı açıklamada, ABD merkezli tüm çalışanların Covid-19 aşısı olmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

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