Delta, ekimde bin 900'den fazla pilotunu izne çıkarıyor

ABD'nin önde gelen uluslararası havayolu firmalarından Delta Havayolları, ekim ayında bin 941 pilotu izne göndereceğini bildirdi.

Reuters 25.08.2020 - 10:54

Delta, ekimde bin 900'den fazla pilotunu izne çıkarıyor

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Delta, çalışanlara yönelik Covid-19 salgını ve dalgalanan hava yolculuğu talebinin sonuçlarına dikkat çektiği bir notta, ekim ayında bin 941 pilotu izne göndereceğini açıkladı.

Delta'nın Uçuş Operasyonları Başkanı John Laughter, "Bu salgının altıncı ayındayız ve gelirlerimizin sadece yüzde 25'i geri kazanıldı.

Ne yazık ki, önümüzdeki altı ay içinde bu yörüngeyi anlamlı bir şekilde değiştirmek için çok az katalizör görüyoruz" dedi.

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