Demir devinde miras kavgası

Bölünme, Türkiye'deki şirketler için önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Kimi zaman kardeşler arasında, kimi zaman kuzenler arasında baş gösteren anlaşmazlık, şirketlerin yok olmasına neden olabiliyor.

Demir çelik, kağıt, inşaat, taşımacılık ve eğitim sektörlerinde faaliyetleri yoğunlaşan Eyüboğlu Ailesi'ne ait Epaş Grup'ta da benzer bir süreç yaşanıyor. Açılan davalara göre, Dursun Ali Eyüboğlu'nun (87) temelini attığı grubun ikinci ve üçüncü kuşak sahipleri ikiye bölünmüş durumda.

Grubun ikinci kuşak yöneticilerinden Hamdi Cemalettin Eyüboğlu, Aralık 2013'te vefat etti. Vefat eden Eyüboğlu'nun mirasçısı iki oğlu ile en küçük kardeşi Ahmet Hamdi Eyüboğlu, 'yönetim hakkı elimizden alındı; şirket binalarına girmemize izin verilmiyor' diyerek Dursun Ali Eyüboğlu'nun diğer iki çocuğuna dava açtı. İki kardeş ile amcaları, yüzde 30 ile 40 arasında değişen oranlarda hissedarı olduklan şirketler için ilk olarak ortaklığın giderilmesini istedi.

Davalı tarafta ise, vefat eden Eyüboğlu'nun iki kardeşi yer aldı. Dava dilekçelerinde ortaklar arasında güven ilişkisinin kalmadığı öne sürüldü. Şirketlerin tasfiyesi yanı sıra, alınan genel kurul kararlarının iptali için de bir çok dava açıldı.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada karar çıktı. Mahkeme, yıllık 650 milyon TL ciroya ulaşan Eyüboğlu İnşaat Demir Çelik Ltd. Şti için tasfiye karar verdi. Bu karar kesinleşti. Gruba bağlı üç şirket için açılan tasfiye talepli dava ise sürüyor. Tasfiyesi istenen şirketlerden Epaş Endüstri Mamulleri AŞ'nin 2015 yılı cirosu 3 milyar lira olarak kayıtlara girdi. Genel kurul kararlarının iptali için açılan davalarda ise, kimi zaman davacılar lehine, kimi zaman davalılar lehine kararlar çıktı.

"ŞİRKETİN İÇİ BOŞALTILIYOR"



Aile üyeleri arasında mal paylaşımına ilişkin davalar sürerken, yeni bir kriz patlak verdi. Hamdi Alaeddin Eyüboğlu (65) ile kardeşi Hamdi Kemalettin Eyüboğlu (57), diğer hissedarlardan bağımsız üç ayrı şirket kurdu. Bu üç şirketin adresi ve faaliyet alanları da grup şirketleri ile aynı. Diğer hissedarlar, 'ortağı olduğumuz şirketlerin içi boşaltılıyor, müşteriler bu şirketlere kaydırılıyor' diyerek suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda 'haksız rekabet' suçunun işlendiği öne sürüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Hamdi Alaeddin Eyüboğlu ve Hamdi Kemalettin Eyüboğlu ise özetle "Davacılar ile fikir ayrılığımız var; bu nedenle ayrı şirket kurduk. Kendileri ile anlaşamıyoruz. Ancak, onların ortak olduğu şirketlerin zararına bir durum yok" dedi. Gebze 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada iki kardeşe 'haksız rekabet'ten adli para cezası verildi. Ceza ertelendi.

BİR KAMYONLA İŞE BAŞLADI

Şimdilerde 'miras kavgası' ile gündemde olan grubun temeli 1950'li yıllarda atıldı. Grubun kurucusu Dursun Ali Eyüboğlu, memleketi Rize ile Karabük arasinda nakliyat yaparak işe başladı. İki şehir arasında yıllarca direksiyon sallayan Eyüboğlu, ilk olarak Karabük'te bir haddehane kurdu.

İşleri iyi giden Eyüboğlu ikinci haddehanesini Gebze'de kurdu. Uzun yıllar şirketlerin başında bulunan baba Eyüboğlu, çocuklarının büyümesiyle birlikte şirketlerin idaresini onlara devretti. 5 kardeş, babalarının gözetiminde işlerini daha da büyüttü. Var olan tesislere yeni tesisler eklendi; farklı sektörlerde yatırım yapıldı. Cirosu 10 milyar lirayı bulan grubun bini aşkın çalışanı var. Grubun, biri Gürcistan'da olmak üzere 10'a yakın tesisi bulunuyor. Asırlık Aslanlı Tel de geçen yıl Epaş tarafından satın alındı.

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