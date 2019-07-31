DenizBank'taki Rus Sberbank hisselerinin Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates NBD'ye devriyle ilgili işlemler tamamlandı.

Hisselerinin devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, bankanın genel merkezinde gerçekleştirildi.



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, imza töreninde yaptığı konuşmada, 2012 yılından bu yana hissedarı oldukları Rusya'nın bankacılık devi Sberbank'ın bugün itibarıyla bankadaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD'ye devrettiklerini söyledi.

"Bu salonda sizlerle sadece bir hisse devrine değil, Türkiye adına bir gurur tablosuna, aynı zamanda finans sektöründe benzeri olmayan bir rekora da şahitlik ediyoruz." diyen Ateş, dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgenin son derece hassas, ekonominin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankanın hisselerinin 4. kez el değiştirdiğine dikkati çekti.



22 YILDA 4 SATIŞ

Ateş, DenizBank'ın, 22 yıl içinde halka arzla birlikte 4 satış tecrübe etmiş bir kurum olduğunu ifade etti. Bu süreçlerin tümünde hissedarların DenizBank ismini korumak konusundaki kararlılığının finans sektörü tarihinde bir örneğinin daha olduğunu sanmadığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti:



"1997'de Zorlu Holding ile başlayan, 2004'te halka açılma ile 25 bin ilave hissedarımızla tanışmamızla devam eden, ardından 6 yıl Dexia ve son olarak 7 yıl Avrupa'nın en köklü ve büyük bankalarından Sberbank çatısı altında süregelen yolculuğumuzda, her yeni hissedarımızla, tecrübe ettiğimiz her yeni kültür ve kurumsal yapı ile daha da güçlendik, yenilendik, öğrendik. Belki de bu yüzden 'dinamik ve çevik banka' olarak kalmayı başardık.

SBERBANK'LA GEÇEN 7 YIL



Hakan Ateş, Sberbank çatısı altındaki 7 yıllık süreçte bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL'den 210 milyon TL'ye, kredi hacminin yüzde 291 artışla 142,8 milyar TL'ye ve mevduat toplamının yüzde 335 yükselişle146,3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.



Aynı dönemde istihdamın 11 bin 382 kişiden 14 bin 426'ya çıktığını belirten Ateş, "Nihayetinde hissedarımızın bize 2012'de emanet ettiği 5,2 milyar TL'lik özkaynağı bugün itibarıyla 16,8 milyar TL'ye ulaştırarak, aynı zamanda bankacılığın Türkiye’nin en uç köşelerine kadar erişilebilirliği için sektöründe şube sayısını artıran sayılı bankalar arasında yer alarak benzerine az rastlanır bir performans ortaya koyduk. Sberbank, bu sonuçlar ışığında DenizBank’ı birlikteliğimiz süresince yurt dışındaki en büyük ve değerli aktifi olarak tanımladı" şeklinde konuştu.



"SON 10 YILDA HER ALANDA PAZAR PAYIMIZI ARTIRDIK"



DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, son 10 yılda her alanda pazar paylarını artırdıklarını ve ciddi büyüme yakaladıklarını belirtti.



Aralık 2009'da sektördeki mevduat paylarının yüde 2,2 iken, Haziran 2019'da bu oranı yüzde 3,8'e yükselttiklerini ifade eden Ateş, aynı dönemde toplam kredilerdeki paylarının yüzde 4,2'den yüzde 5,1'e çıktığını söyledi.



Ateş, tarım alanında da önemli adımlar attıklarını, sektör paylarını yüzde 8,2'den yüzde 12'ye yükselttiklerini anlattı.



Kredi kartı alanında da pazar paylarını artırdıklarına dikkati çeken Ateş, kredi kartı adedinde paylarının yüzde 3'ten yüzde 6,8'e, kredi kartı hacminde de paylarının yüzde 1,7'den yüzde 6,4'e ulaştığını dile getirdi.



"ZARURİ HİSSE DEVRİ SÜRECİ"



Hakan Ateş, DenizBank'ın başarılı performansına rağmen zaruri hisse devri sürecine girildiğini, bunun nedenlerinin Sayın Igor Kolomoyskiy tarafından anlatıldığını belirtti.



Diğer taraftan Emirates NBD'nin Türkiye'ye olan ilgisini ise uzun yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlardan bildiklerini söyleyen Ateş, yaklaşık 20 aylık bir süre zarfında her üç kurumun faaliyet gösterdiği ülkelerdeki resmi onay süreçlerinin tamamlanmasıyla nihayet bugün resmi hisse devrinin gerçekleştiğini dile getirdi.



"MENAT BÖLGESİNDE BÜYÜYORUZ"



Emirates NBD Başkan Yardımcısı ve İdari Direktör Hesham Abdulla Al Qassim da DenizBank’ın, Emirates NBD ailesine yeni üyesi olarak katılımı vesilesiyle bugün burada bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi.



Emirates NBD'nin çok büyük bir olgu olan sinerjinin yani iki büyük ve köklü kurumun nasıl başarıyla bir araya gelerek sektörün yolunu açacak bir güç merkezi oluşturduğuna dair çok parlak bir örneği teşkil ettiğini anlatan Qassim, Emirates NBD'nin tarihçesine ilişkin şu bilgileri verdi:



"Emirates NBD’nin kökleri Haziran 1963 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) kurulan ilk ulusal banka olma özelliği taşıyan National Bank of Dubai’ye dayanıyor. Emirates NBD, 2007'de National Bank of Dubai ve Emirates Bank International’ın birleşmesiyle yani bir anlamda BAE’nin ikinci ve dördüncü en büyük bankalarının bir araya gelmesiyle aktif büyüklüğü anlamında bölgenin en büyük bankalarından biri olarak kuruldu. Bu birleşme süreci tüm taraflar için çok önemli bir sinerji sağlayarak her iki tarafın da tam potansiyelini ortaya çıkartmış ve bölgenin bankacılık kompozisyonu içerisinde lider bir kurum oluşturmamıza yardımcı olmuştur."



Qassim, son on yılda, Emirates NBD'nin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesinde (MENAT) yer alan kilit stratejik pazarlarda giderek büyüyen bir ayak iziyle kendisini gerçek bir Ortadoğu başarı hikayesi olarak tesis ettiğini belirtti.



Sinerjiye olan inançlarını devam ettirerek, Mısır’da BNP Paribas’ı satın alıp bölgesel temsil güçlerini önemli ölçüde arttırdıklarına dikkati çeken Qassim, yakın zamanda Suudi Arabistan'da da 20 ek şube açma onayı aldıklarını ifade etti.



Qassim, böylece bölgenin en önemli pazarlarında yerlerinin daha da sağlamlaştırmayı başardıklarını belirterek, "İlaveten, Hindistan, Singapur, İngiltere, Çin ve Endonezya’daki faaliyetlerimiz de Emirates NBD’nin MENAT bölgesindeki en önemli ticaret koridorlarında var olmasına olanak sağlıyor" diye konuştu.



TÜRKİYE İÇİN 2 MİLYAR DOLAR FİNANSMAN LİMİTİ



Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD'nin yıllardır Türkiye’nin büyümesi ve gelişimi yolunda çeşitli kurum ve finansal kuruluşlara finansman ve fon yaratma desteği sağlayan bir kurum olduğunu söyledi.



Temsilcilik ofisini açtıkları 2018 yılına kadar fiziksel varlık göstermemelerine rağmen, kendileri için kritik ülke konumunda olan Türkiye'de, son 5 yıl içinde Türk şirketleri ve finans kuruluşlarına 2 milyar doları aşkın finansman limitleri sunduklarını belirten Qassim, şöyle devam etti:,



"Türkiye ise MENAT bölgesinde bankacılık alanında önemli bir oyuncu olma çabamız adına büyüme yolculuğumuzun bir sonraki aşaması için çok yerinde bir tercih oldu. Türkiye, doğu ve batının kesişme noktasında hızla büyüyen bir ekonomi olup Emirates NBD için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor. Ayrıca BAE ile köklü bir ticaret ve yatırım ilişkisine de sahip. Nitekim BAE, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biriyken, Türkiye de BAE’nin en büyük ticaret ilişkisine sahip ilk on ticaret ortağından biri konumunda. Birçok önde gelen BAE şirketi Türkiye’ye aktif olarak yatırım yapmakta. Türk şirketleri de Dubai Metrosu genişletme ve Abu Dhabi Uluslararası Havayolu Genişletme gibi BAE’nin yüksek profilli projelerinde yer alıyor. MENAT bölgesindeki ülkeler arasında önemli ölçüde ticaret ve işletme faaliyeti mevcut. Ancak yalnızca birkaç banka bölgesel olarak varlığını gösterebiliyor. DenizBank ile Emirates NBD bunu değiştirmeyi hedefliyor."



Qassim, zorlu zamanlarda dahi karlılığını istikrarlı ölçüde koruyarak faaliyet alanı ve itibarını artırmış ve önde gelen bir Türk bankacılık grubu konumuna erişmiş DenizBank gibi bir ortak bulmaktan son derece memnun olduklarını söyledi.



DenizBank'ın faaliyetlerine ve büyümesine mevcut markası altında Emirates NBD'nin tam desteğini de alarak devam edeceğini dile getiren Qassim, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Denizbank’a Emirates NBD ailesine ‘Hoş geldiniz’ derken, inovasyon ve hizmet anlamında MENAT bölgesinin önünü açacak bankacılık alanında güçlü bir yapı oluşturmak için ortak uzmanlıklarımızı, kaynaklarımızı ve insan sermayemizi bir araya getirmeyi heyecanla bekliyoruz. Müşterilerimizi hizmet yolculuğumuzun merkezinde tutmaya devam ederken çalışmalarımızı ve uzmanlığımızı son teknoloji finansal hizmetler sunmak üzere birleştirmek için can atıyoruz. Son olarak, Emirates NBD adına bu işleme destek olan süreçte rol almış herkese teşekkür ederim. DenizBank yönetim ekibine de çok büyük teşekkürler. Birlikte başarılarla dolu bir yolculuğa çıkmayı umuyoruz."



İŞTE SATIŞA İLİŞKİN DETAYLAR (GERİ SAYIM: MAYIS 2018)