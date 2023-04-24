Deprem bölgesindeki konteynerlerin sayısı 49 bini aştı

Deprem bölgesinde oluşan acil barınma ihtiyacı için güvenli ve dayanıklı bir çözüm olarak tercih edilen konteyner kentlerin kurulumu sürüyor. İçişleri Bakanlığı’nın nisan ayının başında yayımladığı veriler bölgede kurulması planlanan 132 bin 447 konteynerden 49 bin 202'sinin kurulumunun tamamlandığını gösterirken, kurulan konteynerlerinde yaklaşık 79 bin kişiye yuva olduğu biliniyor.



Peki bölgedeki konteyner kentlerde inşa edilen prefabrik konteyner yapılar, hangi özellikleri taşıyor? Üretim hızını üçe katlayarak deprem bölgesine her gün yaklaşık 70 konteyner sevkiyatı gerçekleştiren Karmod’un CEO’su Mehmet Çankaya, uluslararası standartlara uygun yeni nesil konteynerlerin özelliklerini paylaştı.



80 KİLOMETRE HIZINDAKİ RÜZGARA DAYANIKLI



Deprem bölgesindeki acil barınma ihtiyacına ivedi bir çözüm sunmak için, hızlı üretilebilen ve kolayca kurulan sandviç panel yaşam konteynerleri tercih ediliyor. 21 metrekarelik bir yaşam alanı sunan iki odalı konteynerler, tuvalet, duş ve mutfak eviyesine de sahip. 3 metreye 7 metrelik boyutlarıyla uluslararası nakliye standartlarında taşınabiliyor ve benzer yapılardan 6,6 metrekare daha fazla kullanım alanı sunuyor.



Çatı sisteminde özel şekillendirilmiş kenetli EPS dolgulu sandviç panel kullanılan uluslararası standartlardaki konteynerler, özel kenet sistemi sayesinde yağmur sularını tahliye edebiliyor. Yere sabitlenen konteynerler, saatte 80 kilometre rüzgar hızına karşı dayanıklılığını koruyor.



YALITIMDA %60 TASARRUF



Kaynaksız, cıvatalı ve vidalı sistemle üretilen yeni nesil sandviç panel konteynerler, 5 santimetre duvar kalınlığı ve 12,5 santimetre çatı kalınlığıyla izolasyonda da avantaj sağlıyor. %100 oranında sızdırmazlık sunan yapılar, yalıtımda da %60 tasarruf oranıyla öne çıkıyor.

Yanmaz malzemeleriyle öne çıkan, kısa sürede üretilebilen ve paslanmaz galvanizli çelikle uzun ömürlü bir kullanım sunan konteynerler afet bölgesindeki depremzedeler için güvenilir ve dayanıklı bir barınma çözümü olarak sıkça tercih ediliyor.

