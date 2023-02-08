Deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeye gelerek açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen ailelere destek ödemesi yapılacağını belirtti. Peki, deprem destek ödemesi ne zaman yapılacak, ne kadar?



DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte yaptığı açıklamada, Depremde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini 49 bin 133 kişinin yaralandığını duyuran Erdoğan 6 bin 444 binanın da yıkıldığını söyledi.



Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ailelere 10 bin lira destek verileceğini belirtti.

DEPREM DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?



Deprem destek ödemelerine ilişkin yapılan açıklamada depremden etkilenen ailelere 10'ar bin TL destek verileceği aktarıldı.