Depremzedelere 1 yıl kira desteği: Kira desteği ne kadar ve ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere 1 yıl boyunca kira desteği verileceğini açıkladı. Deprem nedeniyle evleri yıkılan vatandaşların mağdur olmaması amacıyla, 1 yıl boyunca kira bedelleri hükümet tarafından ödecek. Peki, kira desteği ne kadar ve ne zaman verilecek?



DEPREMZEDELERE 1 YIL KİRA DESTEĞİ VERİLECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili vuran depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere kira desteği verileceğini belirterek şunları söyledi;



"Çadırlarda kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödeyerek konutlarda yaşamalarını sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibariyle benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada biz buradaki konutları inşa etmiş olacağız. Gençlerimizin yardım için nasıl çırpındığına şahidiz. Artçı sarsıntılara ve evine girememesine rağmen milletimizin de metanetine şahidiz. Allah milletimden razı olsun. Bu millet belaları ve felaketleri çok yaşadı. Şimdiden hazırlıklara başladık. Rezerv alanlarının tespit edilerek süratle inşaatların başlatılmasını enkazların kaldırılması talimatını verdik. Tabii değişik yerlerden otellerde iskan talepleri var. Vatandaşlarımız yerleşmek isterse kendilerini iskan edebiliriz."

HANE BAŞINA 15'ER BİN LİRA



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasının devamında, "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.