Deri ve deri mamulleri sektöründen mühendis adaylarına burs ve iş garantisi

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) ve Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ile bir araya gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’de deri mühendisliğinin algısını üst seviyelere çıkarmak ve öğrencilerin bu bölümleri daha çok tercih etmelerini sağlamak için 2019 yılında protokol imzalamıştı.

Protokolün hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana toplamda 14 öğrenciye bur imkanı sağlanmaya devam etmişti. Proje hayata geçtikten ve burs imkanı sağlandıktan sonra sadece Ege Üniversitesi’nde olan deri mühendisliği bölümünde hem kontenjan hem de tavan ve taban puanlarda artış yaşandı.

2023-2024 eğitim öğretim dönemi için yayımlanan tercih kılavuzunda bölüme yine 26 öğrenci kontenjanı ayrıldı. Belirtilen kriterleri sağlayan adaylar asgari ücret tutarında karşılıksız burs ve iş imkanindan faydalanmaya hak kazanabilecek.

TÜRK DERİ MAMULLERİ SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ GÜÇLÜ ALGISI NİTELİKLİ MÜHENDİSLERLE ARTACAK

Deri Mühendisliği bölümünü tercih edecek gençlerin gelecekte iş garantisi olduğunu vurgulayan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Uyguner, “Sektör olarak dünyanın önemli tedarikçilerinden birisiyiz. Türk deri mamulleri sektörünün dünyada güçlü bir kalite algısı var. Kendimizi daha da geliştirmek dünya piyasasında daha üst seviyelere gelmek ve var olan algıyı güçlendirmek için nitelikli mühendislere ihtiyacımız var. Gençlerimize sağlayacağımız imkanlarla onları hem sektörümüze hem de ülkemize kazandıracağız. Deri mühendisliği Türkiye’de sadece Ege Üniversitesi’nde olması sebebiyle öğrenci sayısının çok sınırlı kaldığı bir bölüm. Ege Üniversitesi'ndeki bölüme yaptığımız destekle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması için çalışıyoruz. Başarılı öğrencilerimize burs imkanıyla eğitim sırasında destek sağlanırken, mezun olunca da sektörde iş bulma garantisi sunuluyor. Projemize 2019 yılında başladık. Projemiz ile hem bölümün kontenjanları doldu hem de puanları arttı. Bu sene de yine 26 öğrencimize burs ve mezuniyetlerinde iş imkanı sağlayacağız. Her geçen sene kontenjanımızı artırmayı hedefliyoruz. Gençler bizim geleceğimiz. Önümüzdeki dönemde sektörümüze yön verecek 26 mühendisimizi arıyoruz.” dedi.