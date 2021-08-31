Deride hedef Rusya ile 'kesintisiz' ihracat

Deri konfeksiyon sektörü ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak adına çalışmalarına devam ediyor. Sektör, 29 firma ile Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen Collection Premiere Moscow (CPM) Fuarı’na katılım sağladı.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen, fuara Almanya, İtalya, Hollanda ve Fransa gibi uluslararası ülkelerden katılım olduğunu bundan dolayı da deri konfeksiyon sektörü için büyük önem taşıdığını vurguladı.



HEDEF 240 MİLYON DOLAR İHRACAT



Fuar sırasında deri konfeksiyon sektörünün ihracat rakamlarını değerlendiren Gözmen, şunları söyledi:

"Sektör olarak ocak-temmuz döneminde 88 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat sezonumuz yeni başlıyor. Yıl sonuna kadar 240 milyon dolarlık ihracat hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl sektör olarak toplamda 188 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Rusya sektörümüz için çok önemli bir pazar. İhracatta, fuarın da etkisiyle sene sonuna beklediğimizin üzerinde bir rakama ulaşmayı hedefliyoruz."



Moskova’daki fuar ile ilgili detayları da aktaran Gözmen, "Biz Türkiye olarak 100’ün üzerinde stant aldık, bunların içinde 29 tanesini deri konfeksiyon bölümü oluşturuyor. Sektörel olarak hazır giyimde binde birlere tekabül eden bir ihracat veya büyüklük olmasına rağmen böyle bir fuarda yüzde 30'a yakın bir yer kaplıyoruz. Bu hazır giyim için Rusya pazarının ne kadar önemli olduğunu, özellikle deri özelinde ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." dedi.

AVRUPALI MARKALAR TÜRKİYE'YE GELİYOR



Sektör olarak ihracatta en büyük rakiplerinin Çin, Pakistan ve Hindistan olduğunu söyleyen Gözmen, “Avrupa’daki markalar Çin, Pakistan ya da Hindistan’a değil bize geliyorlar. Fiyatlardan dolayı değil, onlara yakın bir fiyat olsa bile burada belirleyici olan; kalite, hizmet ve servis." dedi.

Pandemiden sonra özellikle Çin, Hindistan ve Pakistan'a giden Avrupalı firmaların şu anda yavaş yavaş Türkiye’ye gelmeye başladıklarına işaret eden Gözmen, "Dünya devleri Türkiye’ye gelmek istiyor. Bu aşamada maalesef üretimden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Sektör pandeminin etkilerinden halen kurtulmaya çalışıyor. Dünyada hareket ve ticaret başlamadan turizm ve hizmet sektörüyle beraber en çok etkilenen sektör biz olduk çünkü bizim olayımız tamamen uluslararası dolaşım, turizm ve alışverişin normalleşmesiyle ilintili. Bunu da artık ileride pandeminin gidişatı belirleyecek" diye konuştu.