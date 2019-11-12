“Deri’nin Oscarları” sahiplerini buldu

Deri sektöründe katma değerli ihracatı daha da artırmak için yapılan 5. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda, Jüri Başkanı Güven Karaca olmak üzere Demet Sabancı Çetindoğan, Feryal Gülman, Lemi Tolunay, Safa Şahin, Sedef Orman, Ruken Mızraklı, Derin Mermerci, Güneri Cıvaoğlu, Ertuğrul Özkök, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Özlem Kaya, Burak Çelet, Mert Aslan, Zeynep Üner, Ceylan Atınç, Yasemin Öğün, Seçkin Pirim, Burak Sanuk ve Tanju Tamer Geçgören gibi isimler jüri üyeliği yaptı.

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına tasarım yarışmalarına her zaman önem verdiklerini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Deri ve deri mamulleri sektörümüz, katma değeri en yüksek olan sektörlerimizden biri olarak senelerdir öne çıkıyor. Şu an ihracatımızın kilogram değeri 1,2 dolar olurken, deri sektörümüzde bu rakam 11 dolara yaklaşmış durumda. Yani sektörümüzde tasarım var, hayat var.” dedi.



KATMA DEĞERLİ İHRACATA İHTİYAÇ VAR

İDMİB Başkanı Mustafa Şenocak

Yarışmanın ev sahipliğini yapan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, gerçekleştirdikleri tasarım yarışmalarıyla sektöre çok değerli tasarımcılar kazandıklarını ve kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. İDMİB olarak öncelikli amaçlarının deri sektörünün tasarım gücünü ve katma değerini arttırmak olduğunu aktaran Şenocak, “Genç yeteneklerimizi de sektöre kazandırmak istiyoruz. Çünkü ülke olarak daha yüksek katma değerle ihracat yapmaya ihtiyacımız var. Dünyada güncel akımları sektörümüze tanıtmak için trend seminerleri düzenliyoruz. 1 yıl ayakkabı, 1 yıl konfeksiyon ve saraciye olmak üzere her yıl tasarım yarışmaları organize ediyoruz. Yarışmalarımız her geçen yıl daha çok kişiye ulaşıyor. Finalistlerimizi çok önemli ödüller ile buluşturuyoruz. Çünkü biz ihracatta nitelikli insan kaynağının ve tasarımın gücüne inanıyoruz.” dedi.

Deri ve deri mamulleri sektörünün bugün Türkiye’de ihracatta en yüksek katma değerli dördüncü sektör konumunda olduğunu belirten Şenocak, “Türkiye’nin kg başına ihracat birim fiyatı 1,2 dolar seviyesindeyken, deri ve deri mamulleri sektöründe 10,3 dolar, saraciye sektöründe 15 dolar, deri ve kürk konfeksiyonda ise 130 dolar seviyelerindeyiz. Bu rakamlar güzel ama daha çok çalışmak zorundayız. Türkiye olarak deri ve kürk konfeksiyon ile saraciye sektörlerimizde ihracat birim fiyatımız neredeyse Avrupa Birliğinin ortalamasını yakalamış durumda. Ülkeler özelinde de baktığımızda kat etmemiz gereken çok yol var.” diye konuştu.

2 kategoride 6 ödül sahibini buldu



Tasarımcıların deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde yarıştığı 5. Detay Deri ve Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda başarılı tasarımcılar ödüllendirildi. Deri Konfeksiyon kategorisinde ilk üçe giren sırasıyla Merve Karali, Selin Cevahir, Meryem Balıkçı Özöğür, saraciye kategorisinde ise ilk üçe giren sırasıyla Beril Sayın, Çiler Sevingen, Burcu Özden Ergene’ye eğitim ve para ödülü verilecek. Yarışmanın dereceye girenleri bakanlığın tercihi ile yurt dışı eğitim ile ödüllendirilecek.