Destek Yatırım Bankası'nın teknolojik altyapısı Architecht’e emanet

Destek Finans Faktoring, daha etkin bir faaliyet alanı oluşturmak üzere yatırım bankası kurma kararıyla, geçtiğimiz aylarda BDDK’dan kuruluş izni aldı.



Yeni kurulacak Destek Yatırım Bankası, daha etkin ve güvenli bir faaliyet alanı oluşturmak için Türkiye’nin önde gelen fintech (finansal teknolojiler) şirketlerinden Architecht ile anlaşma imzaladı.



Yatırım bankacılığı süreçlerini uçtan uca yönetmek için gereken tüm teknolojik altyapıyı Destek Yatırım Bankası’na sunacaklarını belirten Architecht Genel Müdürü Dr. Mücahit Gündebahar, konuya ilişkin şu sözlerle açıklama yaptı: “Bankacılık alanında uzun yıllara dayanan deneyimimizi sektörün talebiyle yatırım bankacılığı alanına aktararak platformumuzu özelleştirdik. Bankalara BT operasyonlarında önemli bir maliyet avantajı sağlıyoruz.”



YATIRIM BANKACILIĞI BÜYÜYOR



Research and Markets’in verilerine göre, küresel yatırım bankacılığı piyasasının 2025’e kadar %5’lik büyümeyle 137,97 milyar dolara ulaşması bekleniyor.



Rakamların piyasadaki eğilimlerle örtüştüğünü söyleyen Dr. Mücahit Gündebahar, bu durumu şöyle yorumladı: “Bireysel müşterilere yönelik hizmet veren yeni nesil fintech ve ödeme kuruluşlarının sayısı her geçen gün artıyor. Finans alanında daha yenilikçi ve özgür bir kullanıcı deneyimi sağlayan bu kuruluşların sayısının ve sunduğu hizmet çeşitliliğinin önümüzdeki yıllarda önemli oranlarda artacağı öngörülüyor. Odağına kurumsal müşterileri almak isteyen finans şirketleri şimdiden geleceğin bankacılık sisteminde yer almak için yatırım bankası açma girişimlerine başlıyor."

“YATIRIM BANKALARININ HIZLA FAALİYETE GEÇMESİNİ SAĞLIYORUZ”



Finans sektöründe sahip oldukları 30 yıllık deneyim ve geliştirdikleri yeni nesil çözümler sayesinde Destek Yatırım Bankası ile el sıkıştıklarını belirten Gündebahar, yatırım bankacılığı çözümleri hakkında da ayrıntılı bilgiler paylaştı: “Kurumların ihtiyaç duyduğu teknolojik altyapıyı uçtan uça tek bir platformda sunuyoruz. Çözümlerimizin öne çıkan 2 önemli özelliği var: Kolay kullanım ve hızlı kurulum. Finans sektörü açısından çok kısa sürelerde tüm implementasyonları yaparak yatırım bankalarının hızlıca faaliyete geçmesini sağlıyoruz.”



KÖRFEZ ÜLKELERİNDE DE KULLANILIYOR



Architecht Genel Müdürü, “Muhasebe ve finansmandan hazine ve dış ticarete, müşteri ve alacak yönetiminden uluslararası bankacılığa tüm temel bileşenlerden oluşan tanım tabanlı bir özel bankacılık yazılımı geliştirdik. Bütünleşik İş Akış Sistemimizle karmaşık iş akış işlemlerinin kolay bir şekilde yönetilmesini, Doküman Yönetim Sistemiyle de dokümanların basit bir şekilde takip edilmesini sağlıyoruz. Ürünümüzün bu iki bileşeni, Türkiye ve Körfez ülkelerindeki birçok banka tarafından da tercih edilmemize neden oluyor” açıklamasını yaptı.