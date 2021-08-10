Deutsche Bank, Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Uluslararası yatırım kuruluşu Deutsche Bank, TCMB gösterge faizi için yıl sonu beklentisini artırdı.



Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin gösterge faizi için yıl sonu beklentisi yüzde 17'den yüzde 18'e çıkarıldı.

Deutsche, TCMB'nin kasım ve aralık aylarında 50'şer baz puan faiz indirmesini bekliyor.

"KISA VADEDE FAİZ İNDİRİMİ İMKANI YOK"



Yatırım kuruluşu daha önce TCMB faiz indirimlerinin ekim ayında başlayacağını tahmin ediyordu. Raporda, "Artan enflasyon ve enflasyon beklentileri dikkate alındığında yakın vadede faiz indirim alanı bulunmuyor" yorumu yapıldı.