Deutsche Bank uyardı: Küresel enflasyon bir saatli bomba

Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ekonomistlerine göre, enflasyon ortadan kalkacak bir sorun gibi görünebilir, ancak devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda bir krize yol açması daha olası.



Wall Street'teki uzlaşının oldukça dışında olan bir tahminde bulunan Deutsche Bank, teşviklere odaklanmanın, yakın vadede olmasa da 2023 ve sonrasında bir hata olacağı konusunda uyarı yayınladı.



Kuruluş; Fed'in, enflasyon sürekli bir artış gösterene kadar politikayı sıkılaştırmama niyetinin korkunç etkileri olacağını ileri sürdü.

