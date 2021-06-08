Deutsche Bank uyardı: Küresel enflasyon bir saatli bomba

Alman Deutsche Bank, yüksek enflasyonun küresel bir saatli bomba haline gelebileceği uyarısı yaptı. Deutsche Bank ekonomistlerine göre, küresel enflasyon ortadan kalkacak bir sorun gibi görülse de, devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda bir krize yol açması daha olası bir senaryo.

NTV Haber 08.06.2021 - 18:11

Deutsche Bank uyardı: Küresel enflasyon bir saatli bomba

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Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank ekonomistlerine göre, enflasyon ortadan kalkacak bir sorun gibi görünebilir, ancak devam etmesi ve önümüzdeki yıllarda bir krize yol açması daha olası.

Wall Street'teki uzlaşının oldukça dışında olan bir tahminde bulunan Deutsche Bank, teşviklere odaklanmanın, yakın vadede olmasa da 2023 ve sonrasında bir hata olacağı konusunda uyarı yayınladı.

Kuruluş; Fed'in, enflasyon sürekli bir artış gösterene kadar politikayı sıkılaştırmama niyetinin korkunç etkileri olacağını ileri sürdü.

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