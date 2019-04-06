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Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinin lider emlak portalı Propertyfinder Group (PFG), ortağı General Atlantic ile birlikte Türkiye’nin hızlı büyüyen gayrimenkul ve bilgi pazarlama platformu Zingat’a sermaye artışı şeklinde yaklaşık 65 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi.



Son yatırımla birlikte Dubai merkezli Propertyfinder Group’un Zingat’taki hisse oranı yüzde 36,65 oldu.



ZİNGAT YÖNETİM KURULU'NDA YER ALACAK



PFG’nin ortakları arasında yer alan General Atlantic şirketinden Tom Hussey, Zingat’ın Yönetim Kurulu’na Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılacak.



Dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonları arasında yer alan General Atlantic, Türkiye’de daha çok Yemeksepeti’ne yaptığı yatırımla tanınıyor.



"YATIRIM, TÜRKİYE'NİN ÇEKİCİ PAZAR OLDUĞUNUN KANITI"



Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Kayhan, Propertyfinder Group’un Zingat’taki hisselerini artırması ile ilgili yaptığı açıklamada; “Propertyfinder’ın bu yeni yatırımı ve ortakları General Atlantic’in Yönetim Kurulumuza katkı sağlamasına vesile olması, Türkiye’nin hâlâ çok çekici bir pazar olduğunun ve Türkiye gayrimenkul pazarını bir dünya oyuncusu yapma hedefimizde doğru adımlarla ilerlediğimizin birer göstergesidir. Yatırımla sağlanan kaynak sayesinde önümüzdeki dönem, Zingat ziyaretçilerinin doğru gayrimenkule ulaşması ve gayrimenkul profesyonellerinin daha verimli çalışabilmelerine yardımcı olmak amacıyla ürün ve hizmetlerimizi genişletmek ve geliştirmek için daha güçlü ve hızlı adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.



"ZİNGAT'IN BAŞARILI PERFORMANSI KARARDA ETKİLİ OLDU"



2017 yılında Zingat Yönetim Kurulu’na dâhil olan Propertyfinder Group (PFG) Kurucusu ve CEO’su Michael Lahyani, Zingat’taki hisse artırımı ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:



“Türkiye‘ye yatırım yaptığımız ilk günden beri Türkiye pazarının potansiyeline ve Türkiye ekonomisine güvendik. Bugün dünyanın en prestijli fonlarından General Atlantic‘i de yanımıza alarak, Zingat’taki yatırımımızı 12 milyon dolar sermaye arttırmak yolu ile büyüttük. Bunun en büyük nedeni şirketin başarılı gidişi, Türkiye’nin potansiyeli ve Doğuş Grubu gibi etik, güvenilir ve Türkiye’nin önemli, büyük bir ismi ile ortaklığımızın başarılı bir şekilde devam etmesidir.”



"ZİNGAT'I PAZAR LİDERİ YAPMA İNANCIMIZ TAM"



Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Zingat Yönetim Kurulu Başkanı İzi Adato ise yaptığı değerlendirmede, “PFI gibi konusunda Orta Doğu’nun en büyük şirketi ile Zingat üzerindeki ortaklığımızdan dolayı çok mutluyuz. Çok başarılı giden şirketimize büyümeyi hızlandırmak için ortaklarımızın 12 milyon dolar ek sermaye koyması, yabancıların Türkiye pazarı, Türkiye ekonomisi ve Doğuş Grubu’na olan güvenlerinin bir sonucudur. Ortakları arasında General Atlantic gibi bir dünya devini de bulunduran PFI ile beraber Zingat’ı pazar lideri yapacağımıza olan inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.



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