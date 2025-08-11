Dev projede imzalar atıldı: 1,4 milyar Euro'luk dış kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin altyapısına yönelik yurt dışından finansman temin çalışmaları sürüyor.



Bakanlıkça bu doğrultuda yürütülen çalışmalarla Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için yaklaşık 1,4 milyar Euro tutarında dış finansman sağlandı.



ANLAŞMALAR İMZALANDI

Finansmana ilişkin anlaşmalar Bakanlık ile Societe Generale liderliğindeki kreditörler arasında imzalandı. Finansmana İsveç İhracat Kredi Kuruluşu (EKN), İslam Kalkınma Bankası bünyesinde faaliyet gösteren İslam Yatırım Sigortası ve İhracat Kredisi Şirketi (ICIEC) garantisi altında çeşitli ticari bankalar katıldı.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi'nin iki yıl önce gerçekleştirilen ihalesi, Doğuş İnşaat-Eze İnşaat ortak girişimi tarafından üstlenildi.