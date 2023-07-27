Dezenflasyon nedir, ne demek? Dezenflasyon nasıl olur?

Dezenflasyon, fiyat artış hızının yani enflasyon oranın zaman içinde azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade eder.



Dezenflasyon, fiyat artış hızının belirli sebeplerden ötürü azalmasını ifade eder. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan bir ekonomi programıdır.



Fiyat artışının azalması vatandaşın alım gücünü olumlu etkileyeceği için gelirlerin enflasyon nedeniyle erimesine mâni olunur.



DEZENFLASYON NASIL OLUR?



Dezenflasyonun nihai amacı, enflasyon oranını belirli bir seviyenin altına düşürmektir. Bir ekonomide yüksek enflasyon yıllara bağlı olarak düşme eğiliminde ise bu kavramın varlığından söz edilebilir.



Örneğin 2015 yılında enflasyon oranı yüzde 20 olan bir ekonomi, 2016 ve 2017 yıllarında enflasyon oranını yüzde 18 ve yüzde 17 gibi rakamlara çekmişse dezenflasyon var demektir.