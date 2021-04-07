Dicle Perakende, faaliyetlerini "Depsaş Enerji" olarak sürdürecek

Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ, yeni logosu ve yenilenen Depsaş Enerji markasıyla faaliyetlerine devam edecek.



Şirketten yapılan açılamaya göre, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’da görevli tedarik şirketi olarak 2 milyon aboneye hizmet veren Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ, logosunu yeni marka için yeniden tasarladı.



Şirket, faaliyetlerini Depsaş Enerji olarak yeni logosuyla sürdürecek. Şanlıurfa merkezli Depsaş Enerji’nin bölge çapındaki tüm hizmet birimleri yeni logoyla birlikte yenilenecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yeni marka oluşturulması sürecinde Depsaş Enerji'nin ülke genelindeki büyüme stratejisinin de etkili olduğunu ve yeni bir vizyonla kaliteli enerji tedarik etmeye devam edeceklerini belirterek, "Yeni dönemde de tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılarken üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye’de örnek gösterilen perakende satış hizmeti sunmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.