Bir yılda 5 milyon TL'lik sosyal değer yarattı

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesi ikinci yılına giriyor.

Projenin 2020-2021 sosyal etki raporu ve yeni dönem hedefleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ile “Dijital Benim İşim” projesi kursiyerlerinden Seda Kuş ve Nurcihan Baltacı’nın katılımıyla Kağıthane Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.



Projede, son 1 yılda 13 ilde 140 eğitimci ile 5 bini aşkın kadın kursiyere dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri verildi. Projenin sosyal etkisini ölçmek üzere hazırlanan rapora göre, bu eğitimlerle 1 yılda 5 milyon TL’lik sosyal değer elde edildi.

Böylece proje için yapılan her 1 TL’lik yatırım 5 TL’lik sosyal getiri sağladı. Bu değerin yüzde 58’i dijital pazarlama kursiyerlerinden, yüzde 42’si dijital okuryazarlık kursiyerlerinden kaynaklandı. Proje ile 2022 sonuna kadar 20 ilde toplam 12 bin kadın kursiyere eğitim verilmesi hedefleniyor.



"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR BİRLİKTELİĞİNİN BAŞARILI ÖRNEKLERİNDEN"

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Sabahattin Dülger, "Genel Müdürlüğümüz, 3 bin 700’den fazla kurs programı ile yaygın eğitim faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca, sosyal ortaklarımız ile kursiyerlerimizin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi ile istihdam edilebilir seviyeye getirilmesi amacıyla çeşitli projeler yürütüyoruz. Teknolojinin gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere Türkiye Vodafone Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz, kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden olan ‘Dijital Benim İşim’ projesi de bunlardan biridir" ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında dijital okuryazarlık eğitimleri ile kadınlara temel bilgisayar becerilerini öğretirken, dijital pazarlama eğitimleri ile mesleki gelişimlerine katkı sağladıklarını aktaran Dülger, şöyle konuştu:



"Projenin ilk yılında 13 ilde 140 eğitmenimiz ile 5 bini aşkın kadın kursiyerimize eğitim verdik. Proje ile sağladığımız eğitim fırsatının yanı sıra eğitmenlerimize ve kursiyer kadınlarımıza yönelik yarışmalar düzenledik. Eğitmenlerimiz arasında düzenlediğimiz Dijital Okuryazarlık Yarışması ile nüfus yoğunluğuna göre 13 ilimizi 3 kategoriye ayırdık ve en fazla kursiyere eğitim veren eğitmenlerimizi ödüllendirdik.



"13 İLDE TOPLAM 5 BİNİ AŞKIN KADINA ULAŞTIK"



Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de "Tüm dünyada 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için belirlediğimiz yol haritasının bileşenlerinden biri de kapsayıcılık. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalışıyoruz. Dijital Benim İşim de bu vizyonla hayata geçirdiğimiz bir proje. Temel amacımız, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal hayata dahil olmalarını sağlamak" şeklinde konuştu.



Geçen yıl aşamalı olarak 13 ilde hayata geçirdikleri bu projeyle toplam 5 bini aşkın kadına ulaştıklarını bildiren Süel, şunları kaydetti:



"Eğitimlerden mezun olan 43 kadın kursiyerimizi Vodafone Müşteri Hizmetleri bünyesinde istihdam ettik. Bu süreçte bir Sosyal Medya Yarışması da düzenledik. Dijital pazarlama eğitimlerine katılan kursiyerlerimiz arasında yaptığımız bu yarışmada toplam 82 başvuru aldık. Projemizin ilk sosyal etki raporunu da hazırladık."



DİJİTAL OKURYAZARLIK YÜZDE 24 ARTTI



“Dijital Benim İşim Sosyal Etki Değerlendirmesi” çalışması kapsamında 2020-2021'de gerçekleştirilen dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri, Sosyal Medya Kampanya Yarışması ve Vodafone Müşteri Hizmetleri İstihdam Programı değerlendirildi. Buna göre, “Dijital Benim İşim” projesi, kadın kursiyerlerde dijital okuryazarlık oranını yüzde 24 yükseltti.

YENİ İSTİHDAM FIRSATI



Projenin eğitmenler üzerinde de etkisi oldu. Buna göre, dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitmenlerinde en yüksek değişim bilgi, beceri ve yetkinlik gelişimi başlığında gerçekleşti. Dijital okuryazarlık eğitmenlerinde bu oran yüzde 13, dijital pazarlama eğitmenlerinde ise yüzde 22 oldu.



Proje kapsamında, isteyen kursiyerlerin katılımına açık olarak kursiyerlerin kendi geliştirdikleri projelerle başvurabilecekleri bir Sosyal Medya Kampanya Yarışması gerçekleştirildi. Ayrıca, projeye katılan kursiyerlere belirli koşulları karşılamaları durumunda Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde istihdam fırsatı sunuldu.



Proje yeni dönemde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu, Gaziantep, Manisa, Tekirdağ, Eskişehir, Trabzon, Diyarbakır, Hatay, Van ve Mersin illerinde devam edecek. Eğitimler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde görev yapacak yeni eğitmenlerle sürdürülecek.

