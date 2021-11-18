Dijital cüzdan ve kampanyalar tek bir uygulamada birleşiyor

2014 yılında kurulan ve günlük kullanıma hitap eden teknolojiler geliştiren teknoloji şirketi Macellan, geliştirdiği Alternatif SuperApp ile işletmelerin dijital cüzdan ve kampanyalarını tek bir uygulamada buluşturdu. İşletmeler; dijital cüzdan, sadakat programı, dijital hediye kartı, kurumsal cüzdan ve QR menü gibi birçok özelliği barındıran bu teknolojik altyapıya maliyetsiz bir şekilde sahip olabiliyor.



ERKEN ÖDEME ALMA FIRSATI SUNUYOR



Alternatif’in aralarında yerel ve uluslararası işletmelerin yer aldığı 30’a yakın işletme tarafından kullanıldığını söyleyen Macellan CPO'su Zeynel Enes Mirza, "Market, kırtasiye, sağlık kuruluşu, kafe ve restoran gibi çok sayıda işletmenin dijital cüzdanlarını tek bir uygulamada bir araya getirdik. Tüketiciler uygulama üzerinden işletmelerin cüzdanlarını görüntüleyip kampanyaları takip edebiliyor. İşletmeler ise finansal açıdan erken ödeme alma ve müşteri sadakati yaratma gibi fırsatlara sahip oluyor. Tüketiciler ve işletmeler QR kodla ödemelerini güvenle yaparak cüzdanlarını hızlı bir şekilde paylaşabiliyor. İhtiyaca yönelik yeni özellikleri de yakında uygulamamıza ekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar 10 sektörden 100’e yakın markayı bünyemize almayı hedefliyoruz" dedi.



Macellan CEO’su Göktürk Yetim

İŞLETMELER İÇİN FİNTECH'E DÖNÜŞÜM BAŞLADI

İşletmelerin dijital cüzdanlarının alışverişte kullanılan nakit ve kartın yerini almasını hedeflediklerini belirten Göktürk Yetim, "Alternatif'i kullanan işletmeler ödeme alabileceği bir mobil ödeme altyapısına, müşterilerine avantaj sunabileceği esnek bir kampanya modülüne ve müşteri verilerini kullanarak verimliliğini artırabileceği bir CRM sistemine sahip olacak. Tüketiciler ise işletmeye özel cüzdan oluşturabilecek, uygulamadaki kampanyalardan ve QR kodla ödeme kolaylığından yararlanabilecek" diye konuştu.



FİŞ VE FATURA TARİHE KARIŞIYOR



Göktürk Yetim, "Fintech alanında geliştirdiğimiz uygulama ile parayı dijitalleştiriyoruz. Alternatif'in kurumsal cüzdan ve kurumsal indirim özellikleriyle üye işyerlerinin firmalarla kurumsal işbirliği yapabilmesinin önünü açacağız. Kurumsal cüzdan ile personelin çalıştığı kurum adına yaptığı harcamaların fiş ve fatura gibi operasyonel süreçlerini ortadan kaldırırken, kurumsal indirim ile firma çalışanlarının kolay bir şekilde avantajlardan faydalanmasını sağlayacağız" dedi.