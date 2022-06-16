“Dijital dönüşüm perakende sektöründe etkisini artırıyor”

İş dünyasının trendlerini yakalamak, gelişen teknolojinin izini sürmek ve iş süreçlerini iyileştirmek isteyen işletmeler yeni teknolojiler ile dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırıyor. Dijital Dönüşüm Gündemi programının bu haftaki konukları Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ve NTT Data Business Solutions Türkiye ve MENA CEO’su Bahri Danış şirketlerin dönüşüm stratejilerinin yol haritasını paylaştı.

“Dijital dönüşüm perakende sektöründe farklı anlamlar kazandı”



Dijital dönüşümün, şirketlerin iş modellerindeki köklü değişiklerde yer edindiği takdirde anlam kazanacağını belirten Bahri Danış, “Pandemi dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı ve bu dönemde teknoloji bambaşka bir noktaya geldi. Yaşanabilecek bu süreci daha önceden öngörebilen şirketler de bu gelişmelere uyum sağlamakta gecikmedi. Teknosa da bu şirketlerden bir tanesi. Çünkü biz Teknosa ile birlikte bu sürecin alt yapı çalışmalarına pandemiden çok daha önce başladık. Dijital dönüşüm artık tüm sektörlerde kendine yer edinse de perakende pazarında farklı anlamlar kazandı. Özellikle 24 saat açık olan ve büyük veriler barındıran e-ticaret mağazalarında lojistikten müşteri ilişkilerine kadar sonuçlar çıkartıp bunları anlık olarak aksiyona çevirmek için dijitalleşme şart. Perakende mağazalarının bu noktada tüm bu iş süreçlerini çözebilecekleri bir yol haritasına ihtiyaçları var. NTT Data Business Solution olarak, Teknosa ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği gibi müşterilerimize uzun vadede bir yol haritası çiziyoruz. Bu çalışmaları da kısa vadede hayata geçirdiğimiz bir dünya yaratıyoruz” dedi.



“2019’dan beri müşteri odaklı dönüşüyoruz”



Pandemi döneminin dijitalleşmenin ivme kazandığını aktaran Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ise dönüşüme giden şirketlerinin iş süreçlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Dijitalleşmeye doğru zamanda doğru yatırımı yapan şirketler rakipleri karşısında pozitif şekilde ayrıştı. Teknosa da bu şirketlerden bir tanesi. Teknosa olarak biz 2019’dan beri “Yeni Nesil Teknosa” mottosuyla müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile etki alanımızı büyütmek için çabalıyoruz. Dijital dönüşümde odağımız çoklu kanal stratejilerimizi geliştirmek, online yetkinliklerimizi artırmak ve iş süreçlerimizde verimlilik elde etmek. Teknosa’yı mağazaları olan bir dijital platforma dönüştürme süreci de bu çalışmalarımızdaki en önemli kilometre taşlarından bir tanesi” ifadelerini kullandı.



“Müşterilerimizle 17 farklı kanaldan iletişim kuruyoruz”



E-ticaret talebinin artması birlikte müşterileri ile olan iletişim kanallarını çeşitlendirmeye odaklandıklarını belirten Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, NTT Data Business Solutions ile gerçekleştirdikleri dijital dönüşüm sürecinin çıktılarını şu sözlerle paylaştı: “Bu süreçte çeşitli akıllı telefon uygulamalarıyla destek ve sipariş oluşturma hizmetlerini gerçekleştirdik. Güvenli ödeme hizmetleri sunduk, işitme engelli müşterilerimiz için görüntülü hizmet desteğini başlattık ve benzer birçok yenilik hayata geçirdik. Şu anda ise müşterilerimizle 17 farklı kanaldan iletişim kurabiliyoruz. Bu konuda Türkiye’de lider konumda yer alıyoruz. Müşterilerimizin verilerini en güvenli şekilde korumak ve saklamak için de çalışmalarımıza devam ediyoruz”



“Pazaryerleri e-ticarette %50’ye yakın pay alıyor”



“Teknosa olarak uzun zamandır dijital yatırımlara önemli ölçüde kaynak ayırdıklarını aktaran Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, “Bu süreçteki dönüm noktamız dijital kanallardaki altyapımızı SAP platformlarına geçirmek oldu. Çünkü bu geçişten önce dijital kanallarımız istediğimiz esneklikte değildi. 2018’in başında başladığımız projemizi 2018 Kasım ayında hayata geçirdik. Böylece pandemide müşterilerimizin artan e-ticaret talebini karşılayabildik. Pazaryerileri e-ticarette yaklaşık %50 pay almaya başladı. Biz de NTT Data ile pazar yeri yetkinliklerimizi geliştirdik ve tüm satış sürecimizi olumlu anlamda dönüştürdük.”