Dijital dönüşüm, zincir ihracatını artırdı

Türkiye'nin ihracatının lokomotif sektörlerinden biri olan çelik sektörü gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. TİM'in (Türkiye İhracatçılar Birliği) konuya dair yayınladığı verilere göre, çelik sektörü 2021'i yaklaşık 22,4 milyar dolar ihracatla kapatırken, pandemi, çok sayıda sektörü besleyen çelik zincirlerin ihracatında da doping etkisi yarattı.

Türkiye’nin öncü çelik zincir üreticilerinden Eğinlioğlu Zincir Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, konuya dair açıklama yaparak, "Günümüzde bilgi akışı çok hızlandı. Özellikle dijitalleşme adım adım tüketici alışkanlıklarını değiştirirken, dünya açık bir pazar haline geldi. Biz de daha verimli olmak için dijitalleşmeye yatırım yapıyoruz.

Tescilli markamız Force Chain ile dünyada zincir ihracatında ilk 10’da yer alan bir şirket olarak 255 distribütörümüz aracılığıyla 42 ülkeye ürünlerimizi ulaştırdık" diye konuştu.



AVRUPA'DA ÇELİK ZİNCİR ÜRETİMİNDE İLK SIRADA



Dijital dönüşümü iş modellerine uygulamalarından bu yana üretim, yönetim, pazarlama, satış, servis aşamalarında daha hızlı ve verimli olduklarını belirten Orçun Eğinlioğlu, "Dünyada sektöründe öncü firmaların kullandığı yönetim şekilleri ve dijital altyapıyı şirketimize adapte ederek, hızlı ve doğru kararlar alabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. 1942’de Türkiye’nin ilk zincir fabrikası olarak başladığımız ve 3 kuşaktır sürdürdüğümüz üretim yolculuğumuzda, bünyesinde 7 şirketi barındıran bir topluluğa dönüştük.

Türkiye’nin çelik zincir ihracatının yüzde 90'ını karşılayan bir şirket olarak ihracat yaptığımız ülkelerde her zaman en büyük 5 ihracatçı arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Avrupa'da 2-16 mm arası çelik zincir üretimindeki kapasitemizle ilk sıraya yükseldik" dedi.



"PANDEMİ KOŞULLARINA RAĞMEN YÜZDE 100 KAPASİTE ARTIŞI YAŞADIK"



Pandemi koşullarına rağmen 2020’nin başından itibaren kabuk değiştirdiklerini aktaran Orçun Eğinlioğlu, "2020 şirketimiz için bir dönüm noktası oldu. Yüzde 100 üretim kapasitesine ulaşmamızın ardından müşteri memnuniyetini artırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek için, müşteri ilişkileri yönetimi sistemi kurduk.

Yaptığımız altyapı yatırımı karşılığında memnuniyet arttıkça bilinilirlik, bilinilirlik arttıkça da taleplerde ciddi bir artış kaydettik. Bu noktada küresel ticaret rekabeti ve uygulanan ilave gümrük vergilerinin bize olduğu gibi, ülkemiz sanayicilerine yurt dışı pazarlarda büyümeleri için fırsat doğurduğunu düşünüyor, pazar içinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın kalite olduğuna inanıyoruz. Nitekim yurt dışı pazarlarda ayakta kalabilmemizin yegane temeli de bu prensiplere uygun üretim gerçekleştiriyor olmamız" dedi.



"2022’DE ÜRETİM KAPASİTEMİZİ AMERİKA PAZARINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"



28 yıldır büyüyerek devam eden iş hacimlerinde büyük bir paya sahip olan yurt dışı yatırımlarını 2022’de hızlandıracaklarını belirten Orçun Eğinlioğlu, "Amerika, bizim için çok yeni bir pazar. Almanya’dan sonra geçtiğimiz kasım ayında Texas eyaletinde US Chain Works Corporation adlı bir şirket kurduk. ABD'de OEM (orijinal ürün üreticisi) kimliğimizle perakende ve e-ticaretle büyüyeceğiz.

Satışlara nisan ayında başlamayı planlıyoruz. 2022’de artan üretim kapasitemizin büyük bölümünü Amerika pazarında değerlendirmenin ardından, sonraki adımımızda ise yereldeki üretimimizi yapılandırma planlarımız yer alıyor" açıklamasında bulundu.



"2022 YATIRIM YILI OLACAK"



2021’i yüzde 93 ihracat ve yüzde 32 üretim büyümesiyle kapatmalarının ardından bu başarı tablosunun 2022’de yeni yatırımları beraberinde getireceğine dikkat çeken Zincir Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Eğinlioğlu, yeni yatırım hedefleri hakkında şu değerlendirmede bulundu:

"Yıla kapasite yatırımımızla başladık. 3 etapta tamamlanacak yatırımımızın ilk etabını mart ayında devreye alacağız. Mayısta 5 hattan oluşan 2. etabı, ağustos başında da 8 hatlık son etabı bitireceğiz. Bu yatırımla 2022’nin eylül ayına ulaştığımızda kapasitemizi 2,5 kat artırmış olacağız.

Yan proses kapasite artışlarıyla birlikte istihdamımızı da yüzde 58 büyütmeyi hedeflerken, personel alımlarına şimdiden başladık. Yeni dönem, kapasite artışını ticari faaliyetlerimizle desteklediğimiz, e-ihracata odaklandığımız, ürün gamımızı genişleterek pazar payını artırdığımız bir yıl olacak. 2021’in ilk çeyreğinde inovatif ürünümüz caraskalları da piyasaya sunacağız."



"SEKTÖRDE KÜRESEL BİR GÜÇ HALİNE GELECEĞİZ"



Tüm ekonomik risklere rağmen 2022’ye büyük beklentilerle girdiklerini aktaran Orçun Eğinlioğlu, "Yetkin ekibimizin bilgi birikimine ve deneyimine güvenerek, yeni yılda vites büyütüyoruz.

Ülkemizin dinamik işgücü, enerjisi ve kaynakları ile hedefimize bir adım daha yaklaşacağımıza eminiz. İleri teknolojimiz sayesinde kendi alanımızda Avrupa'nın en yüksek kapasiteye sahip üreticisi olarak konumlanıyoruz. Amacımız, iyi planlanmış doğru adımları zamanında atarak, sektörümüzde küresel bir güç haline gelmek" dedi.