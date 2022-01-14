Dijital kanallar üzerinden kur korumalı TL katılma hesabı açılabilecek

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, “Bu ürünle müşteriler hem katılıma hesaplarına yatırım yapıp kâr payı almaya devam ederken, hem de altın ve dövizdeki olası yükselişlere karşı birikimlerini koruyabilecekler. Kur Korumalı TL Hesaplarına geçiş yapmak için internet ve mobil şubeler de kullanılabilecek" dedi.

Katılım Bankacılığı esaslarına uygun olarak getiri oranı vade sonunda belli olan üründen, sadece yurtiçi yerleşik müşteriler faydalanabilecek. Vade sonunda ürüne özel olarak uygulanacak stopaj oranı sıfır (0) olurken, hesap açılışı için alt limit 250 TL seviyesinde ve hesapla ilgili tüm ödemeler TL olarak yapılacak.