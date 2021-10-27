Dış ticaret açığı eylülde yüzde 47,5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE YÜZDE 14,6 AZALDI



Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,3'e yükseldi.