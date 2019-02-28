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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolara yükseldi, ithalat ise yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolara geriledi.



Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 72,5 azalışla 9 milyar 89 milyon dolardan 2 milyar 503 milyon dolara düştü.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yıl ocakta yüzde 57,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 84'e çıktı.



Bültende yer alan bilgiye göre, TÜİK tarafından dış ticaret istatistiklerinin detaylı olarak özel ticaret sistemine göre yayımlanmasına devam edilecek. Bunun yanı sıra, genel ticaret sistemine göre yıllık ve aylık toplam dış ticaret istatistikleri, 2013-2019 dönemini içerecek şekilde bülten ekinde ve istatistiksel tablolar kısmında yayımlanmaya başlandı.

AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 51



AB'nin ihracattaki payı geçen yılın ocak ayında yüzde 52,3 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 51,3 oldu.



AB'ye yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 arttı ve 6 milyar 762 milyon 321 bin dolara yükseldi.



Almanya, 1 milyar 289 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 937 milyon dolarla Birleşik Krallık, 783 milyon dolarla İtalya izledi.



İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 709 milyon dolarla Rusya aldı. Rusya'yı 1 milyar 462 milyon dolarla Çin, 1 milyar 199 milyon dolarla Almanya takip etti.



EN ÇOK İTHALAT VE İHRACAT YAPILAN FASILLAR



Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 1 milyar 965 milyon 94 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 220 milyon 451 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



Ocakta en fazla ithalat yapılan fasıl ise 3 milyar 850 milyon 814 bin dolarla "Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler ve mineral mumlar" olarak belirlendi. Bunu, 1 milyar 609 milyon 433 bin dolarla "Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları" izledi.



Söz konusu ayda imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 35,1 oldu.



İmalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı ise yüzde 72,7 olarak kayıtlara geçti. Ocakta yüksek teknolojili ürünlerin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 15,2, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 40,8 olarak hesaplandı.