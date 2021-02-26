Ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.



Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar oldu.



Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,8 azalarak 3 milyar 34 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2020'de yüzde 76,5 iken geçen ay yüzde 83,2'ye çıktı.



ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET FAZLA VERDİ



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 1,2 artarak 14 milyar 56 milyon dolara yükseldi.



Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 5,2 artarak 14 milyar 46 milyon dolara çıktı.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası ocakta 9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,1 artarak 28 milyar 102 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100,1 olarak kayıtlara geçti.



Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ocak ayında imalat sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.



Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 76,3, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 9,7 olarak belirlendi.



ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA



Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 455 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Almanya'yı 933 milyon dolarla ABD, 864 milyon dolarla İtalya, 813 milyon dolarla Birleşik Krallık, 738 milyon dolarla Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,9'unu oluşturdu.



Çin geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ocakta Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 200 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 1 milyar 829 milyon dolarla Rusya, 1 milyar 511 milyon dolarla Almanya, 809 milyon dolarla Irak, 729 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,1'ini oluşturdu.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat ocakta bir önceki aya oranla yüzde 1,6 artarken, ithalat yüzde 2,7 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 9,3 artış, ithalatta ise yüzde 0,4 düşüş hesaplandı.



Öte yandan, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı ocakta yüzde 3 olarak kayıtlara geçti.



Ocakta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 78,7 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin, imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı ocakta yüzde 13,6 oldu.



ÖZEL TİCARET SİSTEMİ VERİLERİ



Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 14 milyar 279 milyon dolar, ithalat yüzde 3,7 azalarak 17 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Ocakta dış ticaret açığı yüzde 24,1 azalarak 4 milyar 672 milyon dolardan, 3 milyar 548 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak'ta yüzde 74,8 iken, bu dönemde yüzde 80,1'e çıktı.