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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat şubatta, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolar, ithalat yüzde 19,7 artarak 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 54,2 artışla 5 milyar 761 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Şubatta yüzde 76,4 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 69,6'ya düştü.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2,7 arttı, ithalat yüzde 9,8 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Şubat ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 8,9, ithalat yüzde 19,6 arttı.



AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT YÜKSELDİ



Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,8 artarak 6 milyar 844 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Şubat ayında yüzde 45,7 iken, 2018 Şubat ayında yüzde 51,9 oldu.



ALMANYA LİDERLİĞİ KORUDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Şubat ayında 1 milyar 359 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 864 milyon dolar ile İtalya, 840 milyon dolar ile İngiltere ve 666 milyon dolar ile ABD takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI



Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Şubat ayında 1 milyar 863 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 812 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 663 milyon dolar ile Almanya ve 875 milyon dolar ile Fransa izledi.



YÜKSEK TEKNOLOJİNİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 3,4



Söz konusu dönemde sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,7 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 38,4 seviyesinde gerçekleşti.



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,2 oldu. Şubatta yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 14,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 41,9 olarak gerçekleşti.

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