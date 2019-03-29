Son dakika haberi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

İhracat, şubatta yıllık yüzde 3,4 artarak 13 milyar 593 milyon dolar, ithalat yüzde 16,9 azalışla 15 milyar 727 milyon dolar oldu.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 63,1 azalarak 2 milyar 134 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın şubat ayında yüzde 69,4 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 86,4'e yükseldi.



Türkiye'nin ihracatı ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 artarak 26 milyar 783 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 22,4 düşüşle 31 milyar 398 milyon dolara geriledi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 69 azalarak 4 milyar 615 milyon dolar oldu. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 85,3 olarak hesaplandı.