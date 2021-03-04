Disney ABD'de en az 60 mağaza kapatacak

ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, dünya genelinde bulunan 300'den fazla mağazasının yaklaşık yüzde 20'sini bu yıl sonuna kadar kapatarak e-ticarete odaklanacak.



Şirket, Kuzey Amerika'da en az 60 mağazasını kapatmayı planlıyor. Avrupa'da da mağaza sayısında ciddi azaltıma gidilecek.



Disney, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada öncelikli olarak eğlence parklarından olmak üzere toplam 32 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.



CNBC'de yer alan habere göre corona virüs salgınından dolayı müşteri sayısının sınırlı kalması nedeniyle zor durumda olan şirket, işten çıkarmaların 2021'in ilk yarısında yapılacağını belirtmişti.



Alınan diğer önlemlerle birlikte ayda 500 milyon dolar tasarruf yapılmasının öngörüldüğü ifade edilmişti.