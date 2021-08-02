Disney, ABD'li çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi

Disney, ABD'de etkisini gösteren Delta varyantı nedeniyle tesislerde çalışan ya da ofise dönmek isteyen çalışanlarına ve işe yeni alınacaklara aşı olma zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

Reuters 02.08.2021 - 10:57

Disney, ABD'li çalışanlarına aşı olma zorunluluğu getirdi

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ABD eğlence endüstrisinin en büyük şirketlerinden Walt Disney, Delta varyantı nedeniyle ABD'deki çalışanları için aşılamayı zorunlu hale getirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, halihazırda aşılanmamış çalışanlara bugünden itibaren 60 gün süre tanındı. Evden çalışan tüm çalışanların ise, belirli sınırlı istisnalar dışında, dönüşlerinden önce aşılarını olmaları gerekiyor.

Şirket ayrıca, yeni işe alınan tüm çalışanların işe başlamadan önce aşılanmış olmaları gerektiğini de ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Facebook, Apple ve Google da çalışanların iş yerlerine dönebilmesi için aşı zorunluluğu getirdiğini açıklamıştı.

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