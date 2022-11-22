Doğal gaz Tüketim Desteği (doğalgaz yardımı) ödemeleri yattı mı? (2022 doğal gaz yardımı başvuru ekranı)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğal gaz desteği ödemeleri başladı. Kış dönemi için başlayan destek ödemelerinin ardından vatandaşlar ödemelerin yatıp yatmadığını internet üzerinde sorguluyor. Peki, doğal gaz desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



DOĞAL GAZ YARDIMI YATTI MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 Eylül'de başvuruları başlayan doğal gaz destek ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerinin başladığını duyurdu.

DOĞAL GAZ YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler yapıldığını da vurgulayan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvuruların sürdüğünü aktardı.



Yanık, "Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.



DOĞAL GAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor.



Bu yıl ilk kez uygulamaya alınan destek kapsamında daha önce 330 bin haneye yardımda bulunuldu.



DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



2.500 LİRAYA VARAN DOĞAL GAZ DESTEĞİ YAPILACAK



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklamasında;



"Bu dönem öncesinde ilk olarak destekten yararlanma şartını esneterek, kiracı olan vatandaşlarımızı kapsama dahil ettik. Ardından 450 lira ile 1150 lira arasında olan 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarımızı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükselttik. Önümüzdeki günlerde ödemelerimizi gerçekleştireceğiz."



Bu açıklamaya göre belirlenen ödeme miktarı 900 TL ile 2500 TL arasında olacak.