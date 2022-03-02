Doğalgaz desteği ne zaman yatacak?

Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz yardımı için başvurular 18 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" bölümü üzerinden yapılıyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?



Doğalgaz desteği ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

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