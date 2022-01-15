Doğalgaz fatura yardımı nasıl olacak?

Isınma yardımları artık yalnızca kömür olarak değil, doğalgaz faturası desteği olarak da yapılacak.

Bu yıl ilk kez verilecek desteğe ilişkin ayrıntılar da belli oldu. Destek ödemesi 450 lira ile 1150 lira arasında değişecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söyledi.

"Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil" diyen Yanık, "O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak" dedi.

HEDEF 4 MİLYON HANE

Yanık, hedefin 4 milyon haneye senede toplam 3 milyar lira yardım olduğunu söyledi.

E-DEVET'TEN BAŞVURU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

ŞUBAT AYINDA BAŞLIYOR

Başvurular şubat ayının ikinci yarısında başlayacak. Destek ödemesi, hak sahibinin PTT kartına yatırılacak. Başvuran faturasını götürerek PTT'den ödemesini alabilecek.



Doğalgaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez (mart ve ekim) gerçekleştirilmesi planlanıyor.