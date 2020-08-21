Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar

Petrol ve doğalgaz ithalatçısı konumundaki Türkiye, bu alandaki açığını kapatmak için yürüttüğü çalışmaların sonucuna ulaşmak üzere. Dış açığın önemli kalemlerinden biri olan doğalgaz ve petrol türevlerinin arama ve sondajlama çalışmalarını arttıran Türkiye'nin bu alanda ulaşacağı muhtemel rezervler, ülkenin elini bu konuda hayli rahatlatması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklaması beklenen önemli müjde; Türkiye’nin Karadeniz ve Akdeniz’deki sismik ve sondaj çalışmaları sonucunda ulaştığı doğalgaz veya petrol rezervleri olduğu konuşuluyor. Fatih Sondaj Gemisi’nin Karadeniz’de yürüttüğü sondaj çalışmalarının yapıldığı Tuna1 sahasında doğalgaz rezervi tespiti üzerinde yoğunlaşan müjde tahminlerinin doğru çıkması halinde, Türkiye; ihtiyaç duyduğu çevreci bir enerji kaynağına sahip ülkeler arasına girmiş olacak.

BÜYÜK BİR EKSİKLİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın Ocak 2020 raporuna göre; Türkiye, doğalgaz ithalatına yılda 12-13 milyar dolar ödüyor. Yıllık 45-50 milyar metreküp arasındaki tüketimin tamamına yakınının dışarıdan alan Türkiye’nin bu alandaki açığı, yıldan yıla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak artıyor. Türkiye, ithal ettiği doğalgazın 44,9 milyar metreküpünü iç piyasada tüketti, geri kalanını ise ihraç etti.

ÜÇTE BİRİ EVLERDE TÜKETİLİYOR

Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2018’de 49,3 milyar metreküp olurken, 2019’da 44,9 milyar metreküpe düşerek yüzde 9 azalmış oldu. Bu yıl ise 46 milyar metreküpe yükselmesi bekleniyor.

Geçen yıl iç piyasada kullanılan doğalgazın 14,5 milyar metreküpü konutlarda tüketilirken, sanayide 12,4 milyar metreküp, elektrik santrallerinde 11,2 milyar metreküp, hizmet ve diğer enerji sektöründe ise 6,8 milyar metreküp doğalgaz kullanıldı.

81 İLDE VAR

Yeni Şafak'ın haberine göre, son yıllarda yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar sayesinde Türkiye’nin 81 il ve 550 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağlandı. Doğalgaz abone sayısı 16 milyon 484 bin 478’i bulurken, doğalgazı aktif kullananların sayısı 52,2 milyona ulaştı.

Geçen yıl konutlardaki doğalgaz tüketimi yüzde 15 artarken, sanayideki artış yüzde 3 oldu. Elektrik santrallerinin doğalgaz kullanımı ise geçen yıl yüzde 38 azaldı.

HEM BORU HATLARI HEM LNG TANKERİYLE İTHALAT YAPTIK



Değişik pazarlardan doğalgaz alan Türkiye, bu ithalatı hem boru hatları hem de LNG tankerleriyle yapıyor. Türkiye’nin geçen yıl ithal ettiği doğalgazın yüzde 83,7’sini BOTAŞ, geri kalanını ise özel sektör şirketleri yurt dışından aldı. Doğalgaz alımı yaptığımız ülkelerin başında yüzde 36,9 ile Rusya geliyor. Rusya’yı yüzde 15,7 ile Azerbaycan, yüzde 13,5 ile Cezayir, yüzde 11,7 ile İran, yüzde 7 ile Nijerya, yüzde 5,8 ile Katar, yüzde 3,2 ile ABD ve yüzde 3,1 ile Trinidad Tobago takip ediyor.



7 İLDE DOĞALGAZ BULUNDU

Türkiye'de şu ana kadar yurt içinde kara bölgelerinde yürütülen çalışmalar sonucunda Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ’da irili ufaklı doğalgaz rezervlerine ulaştı. Ancak bu 7 ilde üretilen piyasaya sürülen doğalgaz miktarının toplamı geçen yıl 37,8 milyon metreküp oldu. Bu miktar Türkiye’nin yıllık doğalgaz tüketiminin yaklaşık yüzde 0,63’üne denk geliyor. Geri kalan yüzde 99,37’lik pay ise ithal ediliyor.



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