Enerji fiyatlarında maliyet artışlarına bağlı düzenlemeler devam ediyor.

Ağustos ve Eylül aylarında arttırılan doğalgaz fiyatları, 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olmak üzere bir zam daha gördü.



BOTAŞ'ın satış tarifelerinde yaptığı düzenlemeye göre, doğalgaz fiyatları bugünden geçerli olmak üzere konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 18.5 arttırıldı.



ELEKTRİK AMAÇLI GAZA ZAM YOK



Doğalgaz çevrim santrallerinin elektrik üretimi amaçlı tüketeceği doğalgaz fiyatlarına ise zam yapılmadı. Santrallerin kullandığı doğalgaz fiyatları bu yıl içinde toplam yüzde 112 oranında zamlanmıştı.



Doğalgaz fiyatlarına eylül ayında da konutlar için 9, sanayi için yüzde 14 zam gelmişti. Ağustos ayındaki zam oranları da konutlarda yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 olarak gerçekleştirilmişti.

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