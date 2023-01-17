Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Gözler 2023 yılı doğalgaz desteği ödemelerinde

Ocak ayı doğalgaz yardımı ödemeleri için gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi. Doğalgaz yardım tutarı 900 TL ila 2. 500 TL arasında değişiyor. Peki, doğal gaz desteği ne zaman yatacak?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Gözler 2023 yılı doğalgaz desteği ödemelerinde

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteği yapılıyor. Aile destek ödeme tarihleri, ocak ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi aralık ayında yapılmıştı. Bir sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat ayı içinde hesaplara yatırılacak.

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Gözler 2023 yılı doğalgaz desteği ödemelerinde - 1

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen " Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin;

Türk vatandaşı olması,

e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.

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