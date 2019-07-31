Son dakika haberi! Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,73 ila yüzde 14,97 oranında zam yapıldığı bildirildi.



EPDK'dan yapılan açıklamada, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin ilan ettiği doğalgaz toptan satış fiyatları kapsamında, konut tüketicilerinin de dahil olduğu yıllık 300 bin metreküp ve altı tüketiciler için nihai doğalgaz satış fiyatlarında ortalama yüzde 14,97 oranında artışa gidildiği kaydedildi.



Tüketimi yıllık 300 bin metreküp ve üzerindeki tüketicilerle, Organize Sanayi Bölgeleri ve Sıkıştırılmış Doğalgaz üretimi amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler için ise ortalama yüzde 13,73 oranında zam yapıldığı aktarıldı.



Açıklamada, yeni fiyatların 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren geçerli olacağı bilgisine yer verildi.

