Doğan Ailesi’nin 3 kuşağı TAİDER Zirvesi'nde bir araya geldi

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’nin her yıl düzenlediği Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nin yedincisi düzenlendi. TAİDER 7. Ulusal Aile İşletmeleri “Değişim Rüzgarını Yönetmek” temasıyla gerçekleşen zirvenin açılış oturumu, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ ve BluTV Kurucu & Ceo’su Aydın Doğan Yalçındağ'ın katılımıyla gerçekleşti.



AYDIN DOĞAN: ÇOCUKLARIMA ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞTIM



"Nesiller Arası İletişim" başlığıyla gerçekleşen açılış oturumunda Aydın Doğan, Doğan Grubu’nun temellerini attığı gençlik yıllarını anlattı:

“Kurucu olarak daha çok işi kurmaya ve büyütmeye odaklandım. Çocuklarımın eğitimi ve kurumsal yapı içinde olmaları için gerekli ortamı yarattım. Onları hiç işin dışında bırakmadım. İyi eğitim almalarını, tecrübe kazanmalarını sağlayarak onlara örnek oldum”



Aydın Doğan, konuşmasının sonunda “En büyük torunum Doğan, çok başarılı işler yapıyor. Medyanın satışı aşamasında Doğan’a bazı seçenekler sundum ve Doğan BluTV ile kendi yolculuğuna çıkmak istediğini söyledi. Doğrusu bu cesareti ile gurur duydum. Doğan’ın gelip aramıza katılmasını çok arzuluyorum. Holding’i çok ileriye götüreceğine inanıyorum. Tüm torunlarımın birlikte çalıştığını görmeyi çok isterim‘ diye konuştu.



AZUHAN DOĞAN YALÇINDAĞ: DEDESİNE ÇOK BENZİYOR



Doğan Holding’in İkinci nesil yöneticisi Arzuhan Doğan Yalçındağ, ‘’Kurucu olan babam bize kendi değerlerini aktardı, şimdi biz de çocuklarımıza bunları taşımak için çalışıyoruz. Değerlerimizi yazılı hale de getirdik, bunun için Ortaklar Sözleşmesi ve Şirket Anayasası’nı hazırlıyoruz. Yıllardır üzerinde çalışıyoruz ama en iyi evresine geldiğimizi söyleyebiliriz. Hem aile olmak hem iş içerisinde bir arada olmak zor bir şey; aile olarak bir arada olmak işin sıcak yanı; konu duygulardan arınıp iş yapmak olunca işler zorlaşıyor. Ancak bu iş başarılabilirse dünyada büyük teknoloji devlerinden sonra en büyük şirketlerin aile şirketleri olduğunu biliyoruz. Biz çok şanslıyız ki kurucumuz bizimle birlikte’’ dedi.



Arzuhan Doğan Yalçındağ ayrıca “Oğlum Doğan’ın kendi başarı öyküsünü yazmak istemesi, büyük sorumlulukların altına girmekten kaçınmaması, işine dört elle sarılıp çalışması, dürüst ve iyi ahlaklı olması bana babamın bizlere aktardığı değerleri hatırlatıyor. Ben çok başarılı olacağına gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.



AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ: DEDEMİ ÖRNEK ALDIM



BluTV Kurucu ve CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ, “Bugün hayatımda unutamayacağım bir kilometre taşı. Dedem ve annem ile bu platformu paylaşmak benim için büyük onur” diyerek başladığı konuşmasında, teknolojideki değişimin önemine değindi ve bu değişimin tam kalbinde ve liderlerinden olmak istediğini söyledi.



“BluTV ile yola devam etme kararım için hem dedemden hem de anne ve babamdan büyük destek gördüm. Dedeme teşekkür ediyorum bana böyle bir fırsat sunup güvendiği için” diyen Yalçındağı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her fırsatta olduğu gibi iş hayatında da ilk örnek aldığım insan dedem. Bu güçlü ismi taşımak benim için büyük gurur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk.”



Yalçındağ, “Zamanı geldiğinde holdingde dedemle, annemle ve teyzemlerle çalışmanın da çok güzel olacağını, dedemden öğrenecek çok şeyim olduğunu biliyorum. Şu anda kendi yolculuğumu gerçekleştiriyorum ve bunun bana çok şey kazandırdığını biliyorum” dedi.

