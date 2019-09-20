Son olarak geçtiğimiz yıl medya varlıklarını Demirören Grubu'na satan Doğan Holding, bir yatırım bankası kuruluş izni için başvuru yaptı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: Şirketimiz, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.
Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır.
Doğan Holding yatırım bankası kuruyor
ntv.com.trEkonomi
Doğan Holding, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"adlı şirketin 150 milyon lira sermaye ile kuruluşuna izin almak üzere bugün BDDK'ya başvurdu.
Son olarak geçtiğimiz yıl medya varlıklarını Demirören Grubu'na satan Doğan Holding, bir yatırım bankası kuruluş izni için başvuru yaptı.