Son olarak geçtiğimiz yıl medya varlıklarını Demirören Grubu'na satan Doğan Holding, bir yatırım bankası kuruluş izni için başvuru yaptı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor: Şirketimiz, "D Yatırım Bankası Anonim Şirketi"nin kuruluşuna izin almak üzere bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunmuştur.

Yatırım bankacılığı alanında faaliyet gösterecek ve 150.000.000 Türk Lirası başlangıç sermayesi ile kurulması planlanan D Yatırım Bankası A.Ş.'de, Şirketimiz kurucu ortak sıfatı ile 149.998.636 Türk Lirası tutarında sermaye payına sahip olacaktır.