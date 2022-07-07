Dogecoin (DOGE), Bitcoin (BTC) ve Xchange Monster (MXCH) Kripto Pazarına Yön Verecek mi?

2013 yılında piyasaya sürülen Dogecoin bir süredir piyasada bulunuyor. Bu kripto para birimi, Litecoin'in temel teknolojisinin yardımıyla oluşturuldu.



Ağ, son derece başarılı ve ünlü yardımcı belirteci DOGE ile ünlüdür. DOGE sadece bir şaka parası değil, aynı zamanda eşler arası açık kaynaklı bir kripto para birimidir.



DOGE başlangıçta piyasada fiyatlandırıldığında, kripto para yatırımcılarını çekmek için Bitcoin'in "eğlenceli" alternatifi olarak konuşlandı. Eğlenceli bir meme simgesi olarak DOGE, tasarımında viral köpek internet meme’ine referans olarak bir Shibu Inu (Japon köpeği) görüntüsüne sahiptir.



Bunun nedeni, meme paralarının genellikle meme’in kendisinin popülaritesinden faydalanmasıdır.



Kısa bir süre önce, Tesla CEO'su Elon Musk, bu yılki Katar Ekonomik Forumu'nda Dogecoin'e olan büyük desteğini bize hatırlattı ve Tesla'nın bazı malları için ödeme olarak Dogecoin'i kabul ettiğini doğruladı. SpaceX'in de aynı şeyi yapması muhtemel görünüyor.

Ülkeler Neden Bitcoin'i (BTC) Benimsiyor?



Bitcoin, piyasadaki ilk kripto para birimlerinden biridir. 2009'daki lansmanından bu yana, BTC jetonu pazar lideri bir para birimi olmuştur.



Bitcoin sadece piyasadaki en eski kripto projelerinden biri olmakla kalmazken, aynı zamanda merkezi olmayan finans fikrini ileriye taşıyan ilk ağlardan biridir.



BTC, tamamen merkezi olmayan ilk kripto para birimi olduğu için gerçek bir trend belirleyiciydi.



Bitcoin'in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto'ya göre ağ, bir aracıya bağlı olmadan hızlı ve doğrudan çevrimiçi ödemeler sağlamak için tasarlanırken, gizliliğe ve özerkliğe değer verenlere hitap etmesi muhtemel bir yaklaşım olarak öne çıktı.



Bitcoin'in başarısını ve karlı yapısını göstermek için, kripto lideri BTC, çeşitli farklı ülkeler tarafından bir ödeme şekli olarak benimsenmiştir.



Xchange Monster (MXCH) Oynarken Kazanmanızı Sağlar



Dogecoin ve Bitcoin, daha uzun süredir pazar liderleri olarak tanınmalarına ve karlı tokenler olarak konumlarını sağlamlaştırmalarına rağmen, satış öncesi aşamada kripto para birimlerini gözden kaçırmamalısınız.



Piyasanın oynaklığı, bir çöküş sırasında çok daha ucuza jeton satın almanızı sağlar, ancak satış öncesi satın alma ise size en ucuz fiyatı garanti eder.



Örneğin Xchange Monster, piyasada yeni ve metaverse oyun endüstrisinde devrim yaratmayı hedefliyor.



Bir GameFi platformu olarak Xchange Monster, oyun oynamayı sevenlere, oyna-kazan oyunları, NFT'ler ve jetonlar gibi oyun içi varlıklarla kâr etme fırsatı sunar.



En yenilikçi özelliklerinden biri, platformun yerel jetonu MXCH'nin Monster Pay aracılığıyla bir ödeme ağ geçidi olarak hizmet edebilmesinin yanı sıra nakit olarak çekilebilmesidir.



Bu, rakiplerinden farklı olarak Xchange Monster'ın GameFi endüstrisini değiştirmenin yanı sıra bu platformlardaki işlemleri geliştirmeyi amaçladığı anlamına gelir ve diğer birçok özellik de ücretlendirilmez.



MXCH jetonu başlangıçta jeton başına 0,45 ABD dolarından satılacak ve özel bir satışta 0,5425 ABD dolarına yükselecek. Ancak Public ICO sırasında, jeton başına 0,6750 $ olarak fiyatlandırılacak.



Bu son kripto kışında piyasa sarmalını gözlemliyor olsak da, fiyatlar cesaret verici istikrar ve tırmanış belirtileri gösterdi.



Bu durum da, DOGE, BTC ve MXCH jetonlarını satın almak için en iyi fırsatınızın şu anda iyi olabileceği anlamına geliyor.

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