Doğuş İnşaat, Dubai'de 'Yılın Yol Projesi' ödülünü kazandı

Doğuş İnşaat, sektörün saygın yayınlarından MEED tarafından Dubai'de düzenlenen MEED Projects Awards gecesinde ödüllendirildi.



Doğuş İnşaat - Onur Taahhüt Ortak Girişimi tarafından gerçekleştirilen Al-Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirmesi, 'Yılın Yol Projesi' ödülünü kazandı.

1,2 milyar dolarlık proje, Doha’nın kalbi niteliğindeki Al Rayyan Yolu'nun 10,7 km uzunluğundaki en önemli kısmının inşaat ve iyileştirme işlerini kapsıyor.



Çalışmalar, Olimpik Kavşağı’nın batısından başlayarak Yeni Al Rayyan Ada Kavşağı’nın batısına kadar uzanan 5,3 km uzunluğundaki bölüm üzerinde gerçekleştiriliyor.



PROJE KAPSAMINDA NELER VAR?



Proje kapsamında; köprüler ve alt geçitler de olmak üzere F106-B3-R5-R6-R7 ve R8 kavşak yapılarının inşa edilmesi ve iyileştirilmesi ile güç istasyonu, yağmur suyu drenaj ağı ve akıllı ulaşım sistemi, arıtılmış atıksu şebekeleri, elektrik ve telekomünikasyon ağları ve peyzaj işleri yer alıyor.