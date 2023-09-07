Doğuş Teknoloji işletmelere geleceği veri ile tahmin etme gücü sunuyor

Yoğun rekabet ve dalgalanmaların sürekli olduğu iş dünyasında veri yönetimi ve gelecek tahmini her geçen gün daha önemli bir hale geliyor.

Müşterilerinin veri süreçlerini baştan sona, etkili bir şekilde yönetebilmesini sağlayan ürün ve çözümler geliştiren Doğuş Teknoloji, işletmelerin verilerini doğrudan takip edebildikleri, gelişmiş veri tahminleme özellikleriyle dikkat çeken D-Board adlı performans ve veri izleme platformunu duyurdu.



“Odağımızda veri ve veri tahminleme var”

Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş, her zaman müşterilerinin veri süreçlerini baştan sona yönetebilmesi vizyonuyla hareket ettiklerini ve odaklarında veri ve yapay zeka ile fayda sağlama olduğunu söylüyor.

Çavuş, “Veri yönetimi ve analitiğinin her aşamasını kapsayan çözümlerimizle müşterilerimize hangi verilerin, hangi kalitede ve olgunluk seviyelerinde tutulması gerektiğine dair yol gösteriyoruz; böylece mevcut altyapılarıyla işletme hedeflerini karşılamaları çok daha mümkün oluyor. Bu sayede müşterilerimiz, veri toplama ve depolama, uyum sağlama (KVKK/GDPR), büyük veri analizi, iş zekâsı (Business Intelligence) ve ileri analitik gibi alanlarda ihtiyaçlarına özel çözümler elde ediyor. Farklı aşamalardaki veri gereksinimleri tek bir çatı altında birleştirilerek, verimlik artırılıyor ve iş kararları daha kesin ve veriye dayalı bir hale getiriliyor” diyor.



Veri tahminleme çözümlerinde gelecek öngörüleri ile zenginleştirilmiş raporlar sunarak geleneksel iş zekâsı raporlamasının ötesine geçtiklerini belirten Çavuş, bu öngörülerin trendleri içererek, iş kararlarını daha önce hiç olmadığı kadar bilgiye dayalı bir hale getirdiğini vurguluyor.



Anlık veri ile sağlam gelecek stratejisi

İşletme kararlarının gerçekçi ve doğru verilere dayalı olarak alınmasına imkan veren performans ve veri izleme platformu D-Board, şirketlerin iş performansları ile temel performans göstergelerini (KPI) anlık görselleştirip analiz edebiliyor. D-Board mobil ve web ara yüzleri üzerinden üst yönetim ve saha ekipleri, şirketin anlık performanslarını izleyip, veriye dayalı stratejik kararlar alınmasına yardımcı oluyor. Şirket yönetimine hem mevcut durumu net olarak görme, hem de veri tahminleme özelliği ile geleceğe yönelik stratejilerini sağlam bir temele oturtma imkanı sağlıyor. Bu yaklaşım, rekabet avantajını artırma ve daha iyi kararlar alma konusunda şirketlerde fark yaratıyor.



Özcan Çavuş, veri tahminleme projelerinin gelecekteki olay, eğilim ve sonuçları öngörme yeteneği kazandırarak kritik karar alma süreçlerini güçlendirdiğini vurguluyor. Çavuş, “Bu projeler mevcut verilerin analizi ve makine öğrenimi yöntemleriyle gelecekteki olası senaryoları tahmin etmeye yardımcı olarak şirketlere hedeflerine ulaşmak için veriye dayalı sağlam bir yol haritası sunuyor. Bu sayede işletmeler, kaynakları daha etkili yönetebildiği gibi riskleri azaltarak rekabet avantajı da elde edebilir konuma geliyor. Bildiğiniz üzere müşteri sadakatinin artırılması da şirketler için önemli bir hedef haline geldi. Bu noktada Doğuş Teknoloji olarak müşteri davranışlarına yönelik veri analizi yöntemiyle yürüttüğümüz projelerde müşteri kayıplarının önemli ölçüde azaldığını gözlemlediğimiz süreçler tasarladık.



“Bugünü D-Board, geleceği veri tahminleme ile izliyoruz”

D-Board, anlık veri erişimi, veri görselleştirme, analiz panellerini özelleştirme, gerçek zamanlı veri güncelleme, veri güvenliği ve yetkilendirme gibi bir dizi özelliği ile dikkat çekiyor. Veri ve performans izleme platformu olarak çalışan D-Board, işletmelerin üst yönetimi, iş birimi yöneticileri, pazarlama ve satış profesyonelleri, finans uzmanları ve operasyon yöneticilerini hedefliyor.



Doğuş Teknoloji’nin Türkiye ve global pazarlarda teknoloji geliştiren bir marka olduğunu vurgulayan Özcan Çavuş, “Pek çok sektöre teknoloji çözümleri üreten bir firmayız. Veri tahminleme teknolojilerini otomotivden finansa, e-ticaretten enerjiye, endüstriden inşaata, lojistikten sağlığa kadar pek çok sektördeki müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz. D-board, işletmelerin verilerini sürekli izlenmesine imkan veren bir yapıda. Farklı sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda veriler düzenleniyor ve veri tahmini analizine hazır hale getiriliyor. Veri tahminlemede yarattığımız önemli iş çıktıları sürekli artıyor. Özetle, işletmelerin bugününü D-board, gelecekteki adımlarını ise veri algoritmalarıyla izliyoruz” diyor.

