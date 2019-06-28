Vergide daha adaletli bir yasa hazırlığı devam ederken, yasa için çalışmalarda bulunan Vergi Denetim Kurulu'nun gündemine bazı meslek grupları oturdu. Kuruma ihbar ve şikayetler yağdığı öğrenilirken, özellikle doktorlar, avukatlar, sanatçılar ve sosyal medya reklamları ile kazanç elde eden isimlerin ödediği vergilerin, gereken düzeyde olmadığı ifade edildi. Bazı avukat, doktor, sanatçı ve şarkıcıların ödediği vergiler ile kazançlarının karşılaştırmalarının da yer aldığı şikayet ve ihbarların incelenmesi kararı alındı. Vergi Denetim Kurulu konu ile ilgili detaylı çalışmada yapacak.



DİLEKÇELERE YANSIDI



Vergi alanında çalışmalar yapan bazı kişilerin, Vergi Denetim Kurulu'nun başlattığı yeni Vergi Kanunu’na destek olmak amacıyla gönderdiği dilekçelerde en dikkat çeken konu, bazı meslek grupları ile ilgili oldu. Milyonluk kazançlarının yanında, lüks yaşantıları ile dikkat çeken isimlerin ödediği vergilerin yüzde 1'i geçmediği tespiti dilekçelere yansıdı. Bu ihbar ve şikayetlerin, yeni dönem için önemli kriter olarak kabul edilen, 'Daha çok kazanandan daha çok vergi alınmalı' ilkesi çerçevesinde incelenmesi kararı alındı. İncelemeler sonucunda, 'vergi kaçırma mı', yoksa 'vergiden kaçınma mı' olduğu tespit edilerek süreçler işletilecek. Ancak atılacak adımlarla bu alanlarda vergiden kaçınma için başvurulan yolların da engelleneceği ifade edildi.



HEM PLATFORMLARA, HEM FENOMENLERE



Edinilen bilgilere göre, bu şikayetler kapsamında sadece doktor, avukat, sanatçı, sosyal medya fenomenleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları reklamlarla yüksek gelir elde eden isimler değil, platformlar ile ilgili de kapsamlı bir inceleme çalışması yapılacak. Meslek gruplarının vergi süreçleri incelenecek, başta sosyal medya platformları olmak üzere tüm bu alanlarla ilgili kapsamlı adımlar atılacak.

FENOMEN KAZANCI AYLIK 1 MİLYONU BULUYOR

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de soayal medya fenomenleri en iyi kazanç sağlayan ünlüler arasına girmeyi başardı. Teknoloji, moda gibi belli alanlarda uzmanlaşanları olduğu gibi herkese hitap edenler de bulunuyor.

Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın konuya ilişkin detaylara yer verdiği haberinde, Fenomen olmak için en az 100 bin takipçiyi bulmak gerektiği belirtiliyor. YouTube'de 100 bin takipçisi olanlar bir kampanya için 2 bin dolar alabiliyor. Instagram'da 100 bin takipçili bir hesaptan yapılan paylaşım için 1000 dolar alınıyor. Gelirler ünlüden ünlüye değişiklik gösterirken sosyal medyada fenomen olarak tanınan kişilerin aylık 20 bin TL ile 1 milyon TL arasında kazandıkları söyleniyor.

"ÖDEMELER BANKADAN YAPILSIN"

Milliyet Gazetesi yazarı avukat Prof. Dr. Erol Ulusoy, avukatların düşük vergi ödediğine dair inanışı doğru bulmadığını söyledi. Ticari davalarda makbuzsuz vekalet ücretinin tahsil edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu belirten Ulusoy, "Vekalet ödeyen müvekkil ödediği ücreti belirtmek istemiyorsa ya da makbuz kesilmesini arzu etmiyorsa karşımıza çıkabiliyor. Ama genellikle makbuz kesiliyor" dedi.



Ulusoy, avukatların düşük vergi ödediğine dair inanışın önüne vekalet ücretlerinin banka üzerinden alınmasıyla geçilebileceğini söyledi. Ödeme yapılırken hangi dava dosyası olduğu ve mahkeme masraflarının da belirtilebileceğini kaydeden Ulusoy, "Örneğin, 50 bin lira ve üzeri gibi yüksek rakamlar banka üzerinden ödenebilir. Türkiye'de bütün serbest mesleklerde geçerli kural var. Bu da, 'Kim ne kadar kazanıyorsa, o kadar öder" ifadelerini kullandı.

SERBEST KAZANÇTA VERGİ NE KADAR?

Gelir Vergisi Kanunu'na göre 2018 yılında elde edilen serbest meslek kazançlarına aşağıda yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir vergisi hesaplanıyor.

14.800 TL'ye kadar %15

34.000 TL'nin 14.800 TL'si için 2.220 TL, fazlası için %20

80.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL, fazlası için % 27

80.000 TL'den fazlası 80.000 TL'si için 18.480 TL, fazlası için %35



GENÇLERE MUAFİYET VAR



İlk defa gelir vergisi verecek olan ve 29 yaşını doldurmamış gençler, 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının yıllık 75.000 liraya kadar olan kısmı için gelir vergisinden istisna tutuluyor.

KESİNTİLER NELER?



Serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlara yapılan ödemeler esnasında ödemeyi yapanlar tarafından gelir vergisi kesintisi yapılması gerekiyor. Serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden % 17, diğerlerinden % 20, oranında kesinti yapılıyor.