Tatil yerlerinden yaz döneminde gelen haberlere bir yenisi daha eklendi.

BAKAN 'İZİN VERMEYİZ DEDİ, TURİZMCİLER AÇIKLAMA YAPTI

Son gelen bir uygulamaya göre, Çanakkale Lapseki'de eğer suyu buzdolabından aldıysanız fiyat farkı ödemek durumdasınız. Olayı bizzat yaşayan Milliyet Gazetesi Haber Araştırma Müdürü Pınar Aktaş, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Aktaş, Çanakkale Lapseki’de girdiği bir tekel bayiinden 5 litrelik 2 adet su aldı. Kasaya yaklaştığında ise görevli, suların dolaptan olduğu için normalden daha yüksek bir fiyata sattıklarını belirtti.

Çanakkale’de 5 litrelik su aldım. Kasadaki kız “Dolaptan mı aldınız?” diye sordu. “Evet niye?” dedim. “Fark alıyoruz, dolap çalışıyor” dedi. YUH! — Pınar Aktaş (@aysepinaraktas) August 23, 2018

Aktaş'ın bu durumu sosyal medya hesabından paylaşması sonrası, suya dolap farkı alınması tartışılmaya başlandı.



Bir kesim suyu dolapta soğutmanın da bir hizmet olduğunu ve bunun için enerji harcandığını belirtirken, bir diğer kesim ise uygulamayı eleştirdi.

"TİRAJİKOMİK BİR DURUM"



Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’na göre, esnaf ürününü istediği fiyattan satabilir ancak etikette fiyatın anlaşılabilir olması şart; "Tüketici Kanunun 54. maddesinde Her ürünün etiket fiyatının yazılması gerektiği vurgulanmıştır. Uygulamayan işletmelerden para cezası alınır. Tabii olayın bir de ahlaki boyutu var. Bu durumun hiç yaşanmamış olması gerekirdi. Zaten ürünlerin raf fiyatı belirli. Zaten fiyat farkı ile müşteriye satılıyor. Dolaptaki su ile dışardaki suya fiyat farklı konulması tirajikomik bir durum. Sıcak havada insanlar dışardan suyu zaten soğuk olduğu için alıyor. Tüketici bilinçli olmalı ve yasal hakkını kullanarak Tüketici Hakem Heyeti’ne bildirmeli. Şikâyetler internet yoluyla da yapılabiliyor."



"HAKKINIZI ARAYIN"



Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de dolaptaki su ile dışardaki su arasında fiyat farkı olmaması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti, "Ancak turizm sektörü ile ön plana çıkan bölgelerde maalesef bu tarz durumlar olabiliyor. Esnaf ürününü istediği fiyata tabii ki satabilir. Fakat ürün üstündeki etiket fiyatının net olması gerekir. Sıcak havanın fırsat bilinip soğuk suya fark almık gayri ahlaki bir durum. Biz tüketiciler da haklarımızı bilmeliyiz. Firmayı en yakın Tüketici Hakem Heyine bildirip, ücret farkı geri alaınabilir. 1 lira 2 lira deyip geçmesinler. Halk da bu tarz yerlere tepki gösterip ürünlerini almazsa, bu da caydırıcı bir ceza olacaktır."



"MÜŞTERİ BİLİNÇLİ OLMALI"



Dolaptan alınan suya fiyat farkı alınmasına yönelik görüş bildiren Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Dolaptaki su için tabii ki fiyat farkı alınmamalı. Müşteri velinimettir. Ekonomik açıdan zor günler geçiren ülkemizde tüketiciler bu tarz esnaflar yüzünden de daha zor günler geçiriyor. Bu tarz haksızlıkla karşılaşıldığı zaman müşteri bilinçli olmalı. Haklarını bilmeli ve sonuna kadar savunmalı. Böyle bir durum tespit edilmesi durumunda esnaf ürün adedi kadar para cezası öder. Şikayetler de e-devlet üzerinden yapılabilir” açıklamasında bulundu.

VİDEO: SU İÇERKEN GOL YEDİ