Dolar bugün kaç TL? (20 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yükseliş kademeli olarak sürüyor.

Dolar/TL 28,74 seviyesinden işlem görüyor.

Euor/TL de 31,40'ta seyrediyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.