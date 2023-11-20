Dolar bugün kaç TL? (20 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar bugün kaç TL? (20 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yükseliş kademeli olarak sürüyor.

/TL 28,74 seviyesinden işlem görüyor.

Euor/TL de 31,40'ta seyrediyor. 

Uzmanlar, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.

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