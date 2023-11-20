Dolar bugün kaç TL? (20 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda yükseliş kademeli olarak sürüyor.
Dolar/TL 28,74 seviyesinden işlem görüyor.
Euor/TL de 31,40'ta seyrediyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Almanya'da ÜFE ve ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirtti.
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