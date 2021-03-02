Dolar bugün ne kadar? (2 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

ntv.com.tr 02.03.2021 - 18:53
Haftaya düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün çekildikleri seviyeleri koruyor.
Dolar kuru, geçen hafta ABD tahvil faizlerinin beklenmedik artışıyla sert yükselerek 7,50'yi test ettikten sonra 1 Mart haftasına sert düşüşle başladı.
Dün, 7,21'e kadar geriledikten sonra 7,30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bugün 7,41-7,42 bandında değerleniyor.
Euro/TL de 8,92-8,93 seviyelerinde seyrediyor. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.
Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor.