Dolar bugün ne kadar? (2 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 2 Mart 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 02.03.2021 - 18:53

Dolar bugün ne kadar? (2 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

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Haftaya düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün çekildikleri seviyeleri koruyor.

Dolar kuru, geçen hafta ABD tahvil faizlerinin beklenmedik artışıyla sert yükselerek 7,50'yi test ettikten sonra 1 Mart haftasına sert düşüşle başladı.

Dün, 7,21'e kadar geriledikten sonra 7,30'un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bugün 7,41-7,42 bandında değerleniyor. 

Euro/TL de 8,92-8,93 seviyelerinde seyrediyor. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.

Piyasalarda yarın açıklanacak enflasyon verisi ve TCMB'nin yatırımcı toplantıları izleniyor.

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