Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar TL'de son dakika! (20 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 20 Kasım 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış fiyatlarında son durum: 20 Kasım 2019 dolar/TL kuru, 5,69 seviyesinde yer alıyor. Euro/TL ise, 6,30'da seyrediyor.

dolar82.jpg

İlişkili Haberler

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı (Kişiler)

2018 yılı vergi rekortmenleri açıklandı (Kişiler)

"Powell'a daha düşük faizlerin gerektiğini söyledim"

"Powell'a daha düşük faizlerin gerektiğini söyledim"

Dün 4 Kasım'dan beri ilk kez 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün de bankalararası piyasada 5,69 seviyesinde dengelendi.

Euro/TL ise, 6,30'da seyrediyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

VİDEO: ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...