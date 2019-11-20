Dolar bugün ne kadar oldu? Dolar TL'de son dakika! (20 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları)

Dün 4 Kasım'dan beri ilk kez 5,70 seviyesinin altını gören ve günü 5,6968 seviyesinden tamamlayan dolar/TL, bugün de bankalararası piyasada 5,69 seviyesinde dengelendi.



Euro/TL ise, 6,30'da seyrediyor.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI



Küresel piyasalar, dün genel olarak pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantı tutanakları takip edilecek.

Fed'in ekim ayı Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanaklar yatırımcıların odağında olacak. FOMC'nin 30 Ekim'deki toplantısında faizler 25 baz puan indirilerek yüzde 1,75-1,50 aralığına çekildi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6850'nin destek, 5,7550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.



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