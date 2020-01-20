Dolar bugün ne kadar oldu? Son dakika 20 Ocak 2020 dolar-euro kuru fiyatları

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PİYASALAR

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Ocak 2020 anlık ve güncel gram altın fiyatları

Merkez Bankası'nın, piyasaların beklentisine paralel olarak faizi 75 baz puan indirmesinin ardından aşağı yönlü hareketine yeni haftada da devam eden dolar/TL haftanın ilk işlem gününe 5,89 seviyesinde başladı.

Euro/TL de 6,53 seviyesinde yer alıyor.

Analistler bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında da ABD piyasalarının Martin Luther King Jr.Günü nedeniyle tatil olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,82'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden uzmanlar, 5,95'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

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