Dolar kaç lira oldu? (20 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor.
Dolar/TL 28,02 seviyesinde hareket ediyor. Euro/TL 29,68 civarında işlem görüyor.
FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Jerome Powell New York Ekonomi Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı. Powell güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca Fed'in faiz politikasında "temkinli" biçimde ilerlediğini söyledi.
Ayrıntılar geliyor....
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