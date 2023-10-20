Dolar kaç lira oldu? (20 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kaç lira oldu? (20 Ekim 2023 dolar - euro fiyatları)
Fed Başkanı Powell’dan faiz artışına yeşil ışık

Fed Başkanı Powell’dan faiz artışına yeşil ışık

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Dolarda kademeli yükseliş devam ediyor.

/TL 28,02 seviyesinde hareket ediyor. /TL 29,68 civarında işlem görüyor. 

FED BAŞKANI POWELL'DAN FAİZ MESAJI

Fed Başkanı Jerome Powell New York Kulübü'nde ekonomik görünüme ilişkin açıklamalar yaptı. Powell güçlü ekonomiye ilişkin ek kanıtların faiz artışını gerektirebileceğini belirtti. Powell ayrıca Fed'in faiz politikasında "temkinli" biçimde ilerlediğini söyledi.

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